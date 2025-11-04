FC Juárez vs Querétaro EN VIVO, Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre FC Juárez y Querétaro desde el Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para FC Juárez de afianzarse en la fase final y la último opción de Gallos de meterse al Play In.

La cita es este viernes 7 de noviembre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.