Fecha y HORA EXACTA para ver San Francisco Giants vs New York Yankees, partido del Opening Day 2026 de la MLB

La temporada 2026 de las Grandes Ligas arranca este miércoles 25 de marzo. Uno de los días más esperados por los fanáticos a la pelota sucederá en Yankee Stadium cuando en el Opening Day los New York Yankees se enfrentes ante San Francisco Giants.

La MLB decidió para el Día Inaugural celebrar solo un partido, por lo que la poderosa novena de Yankees y Giants tendrán todos los reflectores para este compromiso que da inicio a una campaña maratónica, en la que cada una de las 30 novenas disputa 162 partidos, por lo que solo considerando temporada regular, se abre el telón para el mejor beisbol del mundo con una impresionante oferta de 4 mil 860 partidos.

Lo que tienes que saber del Opening Day 2026 Giants vs Yankees

Partido: San Francisco Giants vs New York Yankees Opening Day / Juego Inaugural

Hora: 6:05 PM

Transmisión: Diferentes plataformas

Los pitchers abridores para el Giants vs Yankees

Yankees de Nueva York: Envían a la loma a Max Fried, lanzador que llegó para reforzar la rotación tras su paso por Atlanta. Fried viene de una temporada 2025 de las Grandes Ligas, dominante con marca de 19-5 y una efectividad de 2.86. La novena que parte de nueva cuenta entre las favoritas además parece tener ligeramente a las casas de apuestas a su favor en este Juego Inaugural.

San Francisco Giants: Logan Webb con su quinta apertura consecutiva en un Opening Day busca aprovechar el arranque de la temporada, el escribir una nueva historia y poner toda su calidad en la loma para ayudar a su equipo en este Opening.

¿Qué dice el pronóstico de la IA sobre el equipo que saldrá con la victoria en el Opening Day Giants vs Yankees?

La IA considera que para este Juego Inaugural, los Yankees se llevarán la victoria en un duelo de pitcheo apretado con una pizarra sugerida: 3-2 o 4-2.