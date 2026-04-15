Fecha y hora EXACTA del Seattle Sounders vs Tigres UANL en los cuartos de final de vuelta en la Concachampions 2026

No hay mañana para los Tigres UANL y Seattle Sounders, dos equipos y un solo cupo en las semifinales de la Concacaf Champions Cup. El cuadro mexicano llega con ventaja en el global tras su victoria por 2-0 en el 'Volcán' y tratará de sentenciar la eliminatoria en el Lumen Field y meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición continetal.

Será este miércoles 15 de abril a las 9:30 pm cuando inicie este cotejo en suelo estadounidense. Los pupilos de Guido Pizarro buscarán hacer un partido prácticamente perfecto y además, tienen la ventaja de que no les metieron gol en el duelo de ida. De hecho, un tanto del club regiomontano en Seattle, obligaría al Sounders a hacer cuatro goles para acceder a la siguiente ronda.

Adiós a dos equipos mexicanos

Cabe recordar que, la Major League Soccer ya tiene a dos equipos en las semifinales de la Concacaf Champions Cup; el Nashville FC y Los Angeles Football. El equipo de Tennessee ya dio dos campanadas en el presente torneo, eliminó al Inter Miami de Lionel Messi y ahora, venció al Club América en el Estadio Banorte con un solitario gol de Muhktar.

Por otro lado, el cuadro californiano se llevó el global 4-1 contra la Máquina Celeste de la Cruz Azul tras un 3-0 en Estados Unidos y un empate a un gol en el Cuauhtémoc de Puebla. Con ello, será tarea del Deportivo Toluca y de los Tigres de evitar un pleno de la MLS y que un equipo mexicano vuelva a coronarse en la zona.

Concachampions por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir totalmente en vivo y gratis el RESULTADO del partido entre Los Angeles Galaxy y el Deportivo Toluca (global 4-2 a favor de los choriceros) que será este miércoles 15 de abril a las 7:00 pm y del cotejo entre Seattle y Tigres este mismo día pero a las 9:30 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.