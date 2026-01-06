logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Fecha y hora de las semifinales de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona vs Athletic Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid

Disfruta de la Supercopa de España 2026 y conoce la fecha y hora para poder disfrutar de los partidos entre Barcelona vs Athletic Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid

Supercopa España
Trofeo de la Supercopa España|Getty Images
Notas,
Internacional

Escrito por:  Iván Vilchis

Semana clave para el futbol español pues se disputa la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita para poder definir al campeón. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao se enfrentan para poder definir a los dos finalistas y así conocer al nuevo campeón.

Fecha en la que se disputa la Supercopa de España

La Supercopa de España se va a disputar del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita, las semifinales se disputan el miércoles 7 de enero del 2026 y la final se juega el domingo 11 de enero.

En caso de empate en el tiempo regular, la definición se irá automáticamente a la tanda de penales, sin tiempos extras.

¿A qué hora son los partidos de la Supercopa de España?

Para los encuentros de las semifinales de la Supercopa de España se van a disputar estar este miércoles 7 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Los enfrentamientos son: Barcelona vs Athletic Bilbao y Atlético de Madrid vs Real Madrid.

  • Barcelona vs Athletic Club
  • Miércoles 7 de enero / 13:00 horas
  • Estadio King Abdullah
  • Atlético de Madrid vs Real Madrid
  • Jueves 8 de enero / 13:00 horas

  • Estadio King Abdullah

Para la final de la Supercopa de España, se va a disputar el domingo 11 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

  • Final
  • Domingo 11 de enero / 13:00 horas
  • Estadio Alinma

¿Quiénes la disputan?

Barcelona llega como uno de los favoritos para poder ganar la Supercopa de España 2026 pues fue el campeón de la edición 2025 al vencer al Real Madrid.

Por otra parte, en el caso de los merengues, buscan revancha luego de posicionarse como subcampeón de la LigaLiga 2024-2025.

Por su parte, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao participarán por haber finalizado en el tercer y cuarto puesto de la pasada Liga Española, buscando pelear por un titulo en el que han dominado los culés en los últimos años.

Tags relacionados
Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid (Pertenece a La Liga) Athletic Bilbao (Pertenece a La Liga)