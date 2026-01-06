Fecha y hora de las semifinales de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona vs Athletic Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid

Semana clave para el futbol español pues se disputa la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita para poder definir al campeón. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao se enfrentan para poder definir a los dos finalistas y así conocer al nuevo campeón.

Fecha en la que se disputa la Supercopa de España

La Supercopa de España se va a disputar del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita, las semifinales se disputan el miércoles 7 de enero del 2026 y la final se juega el domingo 11 de enero.

¡La convocatoria de la Supercopa! 🏆 pic.twitter.com/j7ZNLnPaPC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

En caso de empate en el tiempo regular, la definición se irá automáticamente a la tanda de penales, sin tiempos extras.

¿A qué hora son los partidos de la Supercopa de España?

Para los encuentros de las semifinales de la Supercopa de España se van a disputar estar este miércoles 7 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Los enfrentamientos son: Barcelona vs Athletic Bilbao y Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Barcelona vs Athletic Club

Miércoles 7 de enero / 13:00 horas

Estadio King Abdullah

A tlético de Madrid vs Real Madrid

Jueves 8 de enero / 13:00 horas

Estadio King Abdullah

Para la final de la Supercopa de España, se va a disputar el domingo 11 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.



Final

Domingo 11 de enero / 13:00 horas

Estadio Alinma

¿Quiénes la disputan?

Barcelona llega como uno de los favoritos para poder ganar la Supercopa de España 2026 pues fue el campeón de la edición 2025 al vencer al Real Madrid.

Por otra parte, en el caso de los merengues, buscan revancha luego de posicionarse como subcampeón de la LigaLiga 2024-2025.

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Por su parte, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao participarán por haber finalizado en el tercer y cuarto puesto de la pasada Liga Española, buscando pelear por un titulo en el que han dominado los culés en los últimos años.