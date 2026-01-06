Fecha y hora de las semifinales de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona vs Athletic Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid
Disfruta de la Supercopa de España 2026 y conoce la fecha y hora para poder disfrutar de los partidos entre Barcelona vs Athletic Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid
Semana clave para el futbol español pues se disputa la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita para poder definir al campeón. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao se enfrentan para poder definir a los dos finalistas y así conocer al nuevo campeón.
🏟️ Este estadio está pidiendo fútbol.#superSupercopa pic.twitter.com/yIMk1jr3LV— RFEF (@rfef) January 6, 2026
Fecha en la que se disputa la Supercopa de España
La Supercopa de España se va a disputar del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita, las semifinales se disputan el miércoles 7 de enero del 2026 y la final se juega el domingo 11 de enero.
¡La convocatoria de la Supercopa! 🏆 pic.twitter.com/j7ZNLnPaPC— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026
En caso de empate en el tiempo regular, la definición se irá automáticamente a la tanda de penales, sin tiempos extras.
¿A qué hora son los partidos de la Supercopa de España?
Para los encuentros de las semifinales de la Supercopa de España se van a disputar estar este miércoles 7 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Los enfrentamientos son: Barcelona vs Athletic Bilbao y Atlético de Madrid vs Real Madrid.
- Barcelona vs Athletic Club
- Miércoles 7 de enero / 13:00 horas
- Estadio King Abdullah
- Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Jueves 8 de enero / 13:00 horas
Estadio King Abdullah
Para la final de la Supercopa de España, se va a disputar el domingo 11 de enero del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- Final
- Domingo 11 de enero / 13:00 horas
- Estadio Alinma
¿Quiénes la disputan?
Barcelona llega como uno de los favoritos para poder ganar la Supercopa de España 2026 pues fue el campeón de la edición 2025 al vencer al Real Madrid.
Por otra parte, en el caso de los merengues, buscan revancha luego de posicionarse como subcampeón de la LigaLiga 2024-2025.
📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026
Por su parte, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao participarán por haber finalizado en el tercer y cuarto puesto de la pasada Liga Española, buscando pelear por un titulo en el que han dominado los culés en los últimos años.