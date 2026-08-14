Fecha y HORA EXACTA del inicio de LaLiga en España
Conoce el horario, la fecha y todos los partidos que se van a disputar en el inicio de la Jornada 1 de LaLiga en España
La temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports arranca este sábado 15 de agosto de 2026, iniciando con todas las emociones del futbol internacional.
El torneo comienza con algunos ajustes pues para la Jornada 1, no todos los equipos van a jugar el fin de semana. Algunos han tenido que posponer su inicio por la disputa del Mundial 2026, cuya final se celebró el 19 de julio y ha obligado a retrasar varios encuentros para garantizar el descanso correcto para los futbolistas que participaron y puedan tener un buen rendimiento.
Es por eso que la Jornada 1 se alargará de forma atípica hasta el jueves 27 de agosto, cuando el FC Barcelona se enfrente el Athletic Club para finalizar con la actividad de la fecha.
Fecha y HORA exacta del inicio de LaLiga
LaLiga arranca este sábado 15 de agosto del 2026 en punto de las 11:30 am tiempo del centro de México en el Estadio de Mendizorroza, con el partido de Deportivo Alavés vs Getafe CF.
Los focos ya apuntan al escenario.— Deportivo Alavés (@Alaves) August 14, 2026
Mendi abre el telón.
Empieza LALIGA.
Fútbol en estado puro.🎬⚽ pic.twitter.com/xc5B7kJVP4
Los juegos de la Jornada 1 de LaLiga
Los juegos que corresponden a la Jornada 1 de LaLiga son:
Sábado 15 de agosto de 2026
- 11:30 – Alavés vs Getafe
- 13:30 – Sevilla vs Rayo Vallecano
Domingo 16 de agosto de 2026
- 09:00 – Racing de Santander vs Villarreal
- 11:00 – Espanyol vs Levante
Lunes 17 de agosto de 2026
- 13:00 – Deportivo de La Coruña vs Elche
👀 ¡HA LLEGADO EL MOMENTO!
🤩 Mañana comienza #LALIGAEASPORTS. #VUELVELALIGA
— LALIGA (@LaLiga) August 14, 2026
Miércoles 19 de agosto de 2026
- 13:00 – Atlético de Madrid vs Málaga
Martes 25 de agosto de 2026
- 13:00 – Valencia vs Real Betis
Miércoles 26 de agosto de 2026
- 13:00 – Real Madrid vs Real Sociedad
Jueves 27 de agosto de 2026
- 12:30 – Celta de Vigo vs Osasuna
- 13:00 – Barcelona vs Athletic Club
El horario de todos los partidos es en tiempo del centro de México.