Fecha y HORA EXACTA del inicio de LaLiga en España

La temporada 2026-2027 de LaLiga EA Sports arranca este sábado 15 de agosto de 2026, iniciando con todas las emociones del futbol internacional.

El torneo comienza con algunos ajustes pues para la Jornada 1, no todos los equipos van a jugar el fin de semana. Algunos han tenido que posponer su inicio por la disputa del Mundial 2026, cuya final se celebró el 19 de julio y ha obligado a retrasar varios encuentros para garantizar el descanso correcto para los futbolistas que participaron y puedan tener un buen rendimiento.

Es por eso que la Jornada 1 se alargará de forma atípica hasta el jueves 27 de agosto, cuando el FC Barcelona se enfrente el Athletic Club para finalizar con la actividad de la fecha.

Fecha y HORA exacta del inicio de LaLiga

LaLiga arranca este sábado 15 de agosto del 2026 en punto de las 11:30 am tiempo del centro de México en el Estadio de Mendizorroza, con el partido de Deportivo Alavés vs Getafe CF.

Los focos ya apuntan al escenario.

Mendi abre el telón.

Empieza LALIGA.



Fútbol en estado puro.🎬⚽ pic.twitter.com/xc5B7kJVP4 — Deportivo Alavés (@Alaves) August 14, 2026

Los juegos de la Jornada 1 de LaLiga

Los juegos que corresponden a la Jornada 1 de LaLiga son:

Sábado 15 de agosto de 2026



11:30 – Alavés vs Getafe

13:30 – Sevilla vs Rayo Vallecano

Domingo 16 de agosto de 2026



09:00 – Racing de Santander vs Villarreal

11:00 – Espanyol vs Levante

Lunes 17 de agosto de 2026



13:00 – Deportivo de La Coruña vs Elche

Miércoles 19 de agosto de 2026



13:00 – Atlético de Madrid vs Málaga

Martes 25 de agosto de 2026



13:00 – Valencia vs Real Betis

Miércoles 26 de agosto de 2026



13:00 – Real Madrid vs Real Sociedad

Jueves 27 de agosto de 2026



12:30 – Celta de Vigo vs Osasuna

13:00 – Barcelona vs Athletic Club

El horario de todos los partidos es en tiempo del centro de México.