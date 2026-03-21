Fecha y HORA exacta para ver EN VIVO el Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026

En la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, vamos a tener una nueva edición del Clásico Capitalino, Pumas vs América. Uno de los encuentros más destacados de la jornada que promete muchas emociones, por lo que aquí te decimos la fecha y la HORA EXACTA en la que iniciará el encuentro para que lo puedas ver EN VIVO.

Este sábado tenemos una cita y queremos que disfrutes la experiencia de principio a fin. Organiza tu tiempo con nuestro cronograma oficial, presentado por @CocaColaMx



* 🚗 Estacionamiento: Apertura desde las 17 h.

* 🎟️ Taquillas: NO HABRÁ TAQUILLAS

* 🏟️ Apertura de Puertas:… pic.twitter.com/6cf7e5jVSY — PUMAS (@PumasMX) March 21, 2026

La fecha y hora exacta para ver el Pumas vs América

El encuentro de Pumas vs América se disputa HOY sábado 21 de marzo del 2026. La pagina de la Liga BBVA MX informó que el silbatazo inicial será en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México, pero con los protocolos que se realizan previo a un encuentro, se espera que el partido este arrancando en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de méxico desde el Estadio Olímpico Universitario.



Pumas vs América

HOY sábado 21 de marzo del 2026

21:15 horas tiempo del centro de México

Estadio Olímpico Universitario

¡HOY JUEGA EL AMÉRICA! 🦅💥



¡HOY ES EL CLÁSICO CAPITALINO! 👊 pic.twitter.com/4NB1L7HH1N — Club América (@ClubAmerica) March 21, 2026

Últimos cinco resultados entre Pumas vs América

Los últimos cinco resultados entre Pumas y América en torneo regular de la Liga BBVA MX son:



27 septiembre 2025 (Apertura 2025): América 4-1 Pumas.

22 febrero 2025 (Clausura 2025): Pumas 0-2 América.

29 septiembre 2024 (Apertura 2024): América 0-1 Pumas.

20 abril 2024 (Clausura 2024): Pumas 2-1 América.

30 septiembre 2023 (Apertura 2023): América 1-0 Pumas.

Dejando un registro de cero empates hasta el momento, tres victorias del equipo de Coapa y dos de los Universitarios.

Así llega Pumas y América

Pumas llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos luego de ganar cinco encuentros, empatar cinco y perder un encuentro. Por otra parte, América llega en el séptimo lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos al ganar cinco encuentros, empatar dos y perder cuatro.

