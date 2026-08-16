CONFIRMADO: La fecha y HORARIO para ver el Xolos de Tijuana vs Cruz Azul, partido de la Jornada 4 del Apertura 2026

Regresó la actividad de la Liga BBVA MX tras finalizar la primera ronda de la Leagues Cup 2026 con todos los juegos de la Jornada 4 del Apertura 2026 y uno de los encuentros de la fecha que no te puedes ver es el Xolos de Tijuana vs Cruz Azul.

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Fecha y hora para ver el Xolos de Tijuana vs Cruz Azul

El encuentro de Xolos de Tijuana vs Cruz Azul se va a disputar el domingo 16 de agosto del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.

Xolos de Tijuana vs Cruz Azul



Fecha: domingo 16 de agosto del 2026

Horario: 21 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Caliente

Cuenta regresiva para el regreso de la Liga MX. ¡Nos vemos el domingo en casa, Rojinegros! ❤️🖤 🎟️ Boletos en @pwrticket: https://t.co/74jFTYo076 (Taquillas de 10am a 5pm)#DeLaFronteraPalMundo 🌎 pic.twitter.com/4exSFHi71w — Xolos (@Xolos) August 14, 2026

Así llegan Xolos de Tijuana y Cruz Azul

Xolos de Tijuana llega en el cuarto lugar de la tabla con siete puntos conseguidos en la competición. Es de los clubes que se mantiene invictos en el torneo con dos victorias y un empate.

Resultados:



Jornada 1 Xolos Tijuana 3-1 Tigres UANL

Jornada 2 Tijuana 1-0 León

Jornada 3 Atlético San Luis 0-0 Tijuana

Por su parte, Cruz Azul buscará darle la vuelta a su momento luego de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 y llegar de perder en su último partido de la Liga BBVA MX ante Atlante en casa. Los celestes llegan en el sexto lugar de la tabla general con seis puntos tras dos victorias y una derrota.

Resultados:

