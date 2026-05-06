Arsenal vs PSG: Fecha y Horario de la Final de la UEFA Champions League 2025-26

Este miércoles 6 de mayo del 2026, quedó definida la gran final final de la UEFA Champions League 2025-26. Arsenal vs PSG fueron los dos equipos que lograron avanzar y se medirán por el titulo.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Fecha y hora en la que se jugará la final de la Champions League

La gran final de la Champions League entre Arsenal vs PSG se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en punto de las 10:00 am tiempo del centro de México. Este partido enfrentará al Arsenal contra el PSG en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Así clasificó el Arsenal a la final de la Champions League

El primer equipo que logró avanzar a la gran final fue el Arsenal que logró imponerse al Atlético de Madrid. Con un marcador de 2-1 en el global. Todo se definió en la vuelta, un encuentro muy cerrado con pocas emociones.

En la ida, ninguno de los dos equipo logró imponerse en el marcador pues terminó empatado 1-1. El primero en abrir el marcador fue Gyokeres que desde los once pasos, pero al minuto 56, Álvarez empató el marcador desde los once pasos con un gran tiro. Para la vuelta, al minuto 44 del primer tiempo, Saka se encontró con un rebote en el área que logró mandar al fondo de las redes y darle la victoria a su equipo.

Así clasificó PSG a la final de Champions League

El Bayern Munich vs PSG, fue una serie llena de goles. En el juego de ida el equipo francés logró ganar 5-4 con goles de João Neves, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Luis Díaz, doblete de Khvicha Kvaratskhelia y doblete de Ousmane Dembélé.

EN FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!!!!!! pic.twitter.com/wEvlla8lEh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026

Para la vuelta, el PSG terminó con todas las aspiraciones del equipo alemán pues al minuto 3, un gol de Dembélé, aumentó la ventaja y con un parado táctico espectacular de Luis Enrique no dejó espacios para el Bayern. El equipo de Munich logró descontar al 94 con un gol de Kane, que no fue suficiente pues el global terminó 6-5 a favor del PSG.