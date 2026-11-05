Fecha y HORARIO para ver el México vs Jamaica, partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026

La Selección Mexicana de Fútbol afronta la hora de la verdad en el certamen continental. El camino rumbo al título de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 entrará en etapas de definición con la disputa del partido de vuelta de los Cuartos de Final. El conjunto dirigido por Rafa Márquez recibirá a los “Reggae Boyz” de Jamaica en una eliminatoria a matar o morir donde solo uno amarrará su boleto al codiciado Final Four.

Día, hora y sede confirmada para el duelo México vs Jamaica

El choque decisivo entre aztecas y caribeños ha quedado programado de forma oficial para el próximo martes 17 de noviembre. El silbatazo inicial dará comienzo a las acciones a las 20:30hs, horario central para garantizar un marco espectacular en las tribunas.

La sede elegida para albergar este choque de alarido es el imponente Estadio BBVA, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El “Gigante de Acero” abrirá sus puertas para recibir a miles de fanáticos que buscarán hacer sentir la presión de la localía desde el primer minuto frente al conjunto jamaiquino.

Objetivo claro: sellar el boleto al Final Four ante su gente

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana alineará a sus mejores piezas disponibles para encarar este duelo con la máxima responsabilidad teniendo en cuenta que será lo último del combinado nacional en este 2026. Superar la muralla física y la velocidad en contragolpe del cuadro jamaiquino requerirá de paciencia en la circulación del balón, efectividad en el área rival y una concentración defensiva impecable para los dirigidos por Rafa Márquez.

Ganar la serie no solo significará acceder a las semifinales de la Concacaf, sino también consolidar la idea de juego colectiva de cara al siguiente año competitivo. Todo listo para que la Sultana del Norte sea testigo de una velada llena de emociones, donde México buscará amarrar una victoria categórica que ilusione a todo el país.