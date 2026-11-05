¡Orgullo nacional! Empezando por Brandon Moreno, los mexicanos que han sidos campeones en UFC

La Ultimate Fighting Championship (UFC) rinde tributo constante al talento de los peleadores nacionales que lograron conquistar la gloria máxima dentro del octágono más exigente del planeta.

A base de nocauts memorables, sumisiones de obra de arte y una resiliencia inquebrantable, una selecta élite de guerreros tricolores ha colocado la bandera nacional en lo más alto de la cima mundial.

De Tijuana para el mundo: Brandon Moreno abre la puerta dorada

El pionero y máximo estandarte de esta revolución histórica es Brandon Moreno. El peleador tijuanense reescribió los libros de la organización al consagrarse como el primer monarca nacido en México dentro de la compañía, conquistando el cinturón de peso mosca. Su legendaria trilogía de combates ante Deiveson Figueiredo y su jerarquía inquebrantable consolidaron al “Assassin Baby” como un auténtico ícono del deporte nacional.

La tenacidad de Moreno abrió el camino para que una nueva generación de atletas mexicanos perdiera el temor escénico y demostrara que la escuela azteca de combate está preparada para competir y ganar contra los mejores exponentes del orbe en cualquier división de peso.

Alexa Grasso y Yair ‘Pantera’ Rodríguez: Monarcas que dominaron la élite mundial

El legado tricolor en la promotora más importante del planeta se agigantó con las consagraciones de otros talentos extraordinarios. Alexa Grasso hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en portar un cinturón de la UFC, logrando una victoria inolvidable en peso mosca que cimbró los cimientos de las artes marciales mixtas femeniles a nivel internacional. Su técnica depurada y su frialdad táctica cautivaron a los fanáticos globales.

Por su parte, Yair “Pantera” Rodríguez electrificó la división pluma con su estilo impredecible, lleno de patadas acrobáticas y recursos poco ortodoxos. Su consagración como campeón interino de la categoría coronó años de sacrificios en la alta competicia. Hoy en día, la presencia de México en la élite de la UFC es un sinónimo indiscutible de espectáculo, victoria y orgullo patrio.