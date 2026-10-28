David Medrano revela al nuevo futbolista que convocaría Rafa Márquez para México vs Jamaica

Este martes 27 de octubre del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales que Rafael Márquez va a convocar a un nuevo futbolista para los partidos que tendrá México vs Jamaica de la Nations League de Concacaf.

El colaborador de TV Azteca Deportes explicó que uno de las nuevas caras que podrían estar para los juegos de México vs Jamaica puede ser Jorge Ruvalcaba, atacante del Red Bull de New York. Medrano reveló que la dirección de Selecciones ya mandó el comunicado para que pueda ir a la Selección Mexicana.

"NOVEDAD

Dentro de las caras nuevas en la Seleccion para enfrentar a Jamaica podria estar Jorge Ruvalcaba de Red Bull de New York. La dirección de Selecciones ya mandó el comunicado de apartado".

NOVEDAD Dentro de las caras nuevas en la Seleccion para enfrentar a Jamaica podria estar Jorge Ruvalcaba de Red Bull de New York. La dirección de Selecciones ya mandó el comunicado de apartado. https://t.co/VfMN8bm9gD — david medrano felix (@medranoazteca) October 27, 2026

Los números de Jorge Ruvalcaba con el Red Bull de New York

Un atacante que fue convocado en una ocasión con Javier Aguirre y logró tener su debut en la Selección Mexicana. Rafa ya tendría noción de lo que es trabajar con Jorge y lo llamaría por su calidad de juego que le puede aportar a México.

En lo que lleva de temporada con el Red Bull, solo no ha tenido minutos en un juego, por lo que ha sido una pieza fundamental en el once inicial de su equipo.

Registra 30 partidos disputados en los que ha logrado acumular 1,995 minutos de juego en los que ha logrado marcar ocho goles y ha dado una asistencia.

A sus 25 años, sería una de las sorpresas en el ataque de la Selección Mexicana, futbolista que destaca por su velocidad y desiquilibrio por la banda.

¿Cuándo se enfrenta México vs Jamaica?

México y Jamaica se medirán en Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf y se enfrentarán en el juego de ida sábado 14 de noviembre del 2026 y la vuelta será el martes 17 de noviembre del 2026.

Partido de ida:



Jamaica vs México

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 6:50 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com

Partido de vuelta:

México vs Jamaica

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 8:20 pm

TV Abierta: Azteca Siete

App: Azteca Siete

Página web: azteca7.com