¿Competencia para Tala Rangel? Portero de México destaca en Europa y Rafa Márquez ya lo conoce

Raúl ‘Tala’ Rangel es el dueño de la portería de la Selección Mexicana. El arquero de Chivas fue titular durante todo el Mundial 2026 y, pese al cambio de dirección técnica, mantuvo su posición de ‘intocable’ bajo los tres palos. Sin embargo, Rafael Márquez se encuentra prestando especial atención a Álex Padilla, guardameta que regresó a la titularidad en Europa.

Padilla viene de ser uno de los tres porteros convocados por Rafa Márquez en la pasada fecha FIFA de septiembre y octubre. Si bien es cierto que no tuvo mucha participación, ya que solo fue titular en la derrota ante Chile, es bien valorado por el cuerpo técnico de México. Ahora, sumó otros 90 minutos en el Athletic Club de Bilbao y es noticia.

Álex Padilla regresa a la titularidad en Europa

El guardameta mexicano volvió a sumar minutos en el Athletic Club luego de cinco meses de ausencia. Fue por la primera ronda de la Copa del Rey, donde actuó como titular en el triunfo de su equipo 6-1 sobre el AE Prat, resultado que le permitió al conjunto de Bilbao clasificar a la siguiente instancia del torneo.

|Crédito: Athletic Club

De todos modos, Padilla no fue muy exigido en su regreso a la titularidad. Apenas sumó una atajada en todo el partido y recibió un gol, aunque estuvo más que acertado con su juego de pies. Completó 21/24 pases (88%) y 3/5 pases largos, por lo que fue importante para el equipo en el armado de juego desde la primera línea.

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¿Cuándo había sido la última titularidad de Álex Padilla en Europa?

Su regreso a la titularidad toma relevancia ya que habían transcurrido cinco meses desde su última aparición con el Athletic Club. Fue el pasado 26 de mayo, cuando el equipo vasco cayó por 4-2 ante el Real Madrid por un partido de liga. Desde ese entonces, Padilla no volvió a sumar minutos con el equipo español hasta el reciente juego ante el AE Prat.

Lo cierto es que Álex Padilla será titular únicamente por Copa del Rey, por lo que su protagonismo a lo largo de la temporada será escaso. Y es que Unai Simón es el guardameta predilecto en el Athletic Club, quien será la primera opción a lo largo de LaLiga, siempre y cuando sus condiciones físicas se lo permitan.

Alex Padilla en Athletic Club|Crédito: @padilla_1_ / IG

¿Cuándo es el próximo partido de Copa del Rey de Athletic Club?

El Athletic Club volverá a disputar la Copa del Rey en la segunda eliminatoria, programada entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026. Sin embargo, el equipo de Álex Padilla todavía deberá esperar para conocer a su próximo rival, así como el día y horario definitivo del encuentro.

Esta instancia se jugará a partido único, por lo que el conjunto de Bilbao necesitará otra victoria para avanzar a los dieciseisavos de final. Para el guardameta mexicano podría representar una nueva oportunidad de sumar minutos y mantenerse en la pelea por un lugar en la Selección Mexicana, aunque su titularidad dependerá de la decisión del cuerpo técnico.