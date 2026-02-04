Fenerbahçe ficha a campeón del mundo que domina la posición de Edson Álvarez

Este martes 3 de febrero, el conjunto del Fenerbahçe dio a conocer un nuevo refuerzo para la temporada y Edson Álvarez empieza a tener una mayor competencia en el terreno de juego por lo que podría peligrar su titularidad con el equipo.

Luego de varios de días de negociaciones y de primero informar que el fichaje no se iba acompletar, en las últimas horas, el Fenerbahçe dio a conocer que N’Golo Kanté es nuevo jugador del equipo.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

El mediocampista francés, llega al equipo del Seleccionado Mexicano luego de varios días de negociación y de estar cerca de no concretarse su llegada.

Con Kanté, el Fenerbahçe suma un futbolista de gran experiencia al equipo. Líder en el terreno de juego que acostumbra a ser un recuperador del balón.

¿Por qué no iba a llegar Kanté al Fenerbahçe?

Kanté estuvo cerca de no llegar al conjunto del Fenerbahçe luego de que el equipo sacara un comunicado este martes 3 de febrero por la mañana para informar que su fichaje podía no completarse.

Su llegada sería del Al Ittihad al Fenerbahçe, pero el equipo turco dio a conocer que tras el vencimiento del mercado de fichajes en la Liga Saudí y por falta de hacer bien los tramites por parte del Al Ittihad, la llegada de N’Golo podía no concretarse.

El club explicó: "El proceso de transferencia de Al Ittihad Club, N'Golo Kanté y Youssef En-Nesyri ha sido gestionado meticulosamente por nuestro club de acuerdo con nuestros planes y con el máximo cuidado en todos los aspectos.

En este proceso, que se llevó a cabo a petición de nuestro cuerpo técnico, se han alcanzado acuerdos con los jugadores; se han completado los controles sanitarios del jugador a transferir, se han obtenido las aprobaciones necesarias y nuestro club ha cumplido con todas sus obligaciones de forma puntual y completa. La documentación relativa al registro de la transferencia se ha cargado al sistema correcta y completamente dentro del plazo establecido.

Sin embargo, debido a la introducción errónea de la información pertinente del TMS por parte del club contrario, los trámites no pudieron completarse dentro del plazo de registro de transferencias, independientemente de nuestro club. Por consiguiente, se solicitó una prórroga, nuestro club mantuvo las conversaciones necesarias con la FIFA y se han tomado todas las medidas necesarias para resolver el proceso. A pesar de ello, durante el proceso en curso, el club contrario no ha completado los trámites sin que se nos haya presentado ninguna justificación.

Como resultado de estos acontecimientos, lamentablemente, el mencionado proceso de transferencia no pudo concluirse.

Entendemos y compartimos la decepción que este proceso ha causado en nuestra comunidad.

Nuestro club continúa estructurando su plantilla con la misma determinación y disciplina en línea con sus objetivos deportivos.