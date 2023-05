‘Tano’ Ortíz hace un llamado a la afición para que se haga pesar el Azteca

Después de la victoria en la semifinal de ida de 1-0 ante las Chivas en el Clásico Nacional, Fernando Ortíz entrenador del América mandó un mensaje contundente a su afición para que el domingo hagan sentir que son el mejor equipo de México en el Estadio Azteca.

“Tenemos la mejor afición de México, se tiene que hacer presente y reventar el Azteca y hacerle sentir que somos el mejor equipo de México” mencionó el técnico argentino en la conferencia post partido.

El técnico de las águilas sabe que el papel de la afición es fundamental para poder conseguir el pase a la final del Clausura 2023, además aseguró que el plantel está comprometido con el objetivo que es ganar el título de liga.

¿Por qué no jugó Fidalgo?

Al inicio del encuentro hubo incertidumbre de la afición al no ver al mediocampista español en el cuadro titular, sin embargo, el técnico azulcrema explicó que Álvaro no estaba al 100% y no iba a arriesgar al jugador a pesar de ser un clásico nacional en una semifinal de liguilla.

“Alvaro ayer tuvo una molestia muscular y los que me conocen yo no voy a arriesgar a nadie, no voy a arriesgar a nadie, si el jugador me dijo que no estaba al 100 no va a jugar, nunca voy a perjudicar al equipo correspondiente al nombre de un jugador, Alvaro no estaba al 100, entró un compañero que lo hizo al 100 y lo hizo de maravilla” explicó Ortíz referente al cambio por Leo Suárez.

Malagón fue fundamental en la victoria

El entrenador del América aprovechó para hablar del gran momento que vive Luis Ángel Malagón a pesar de las críticas que recibió en la derrota contra el San Luis.

“Ángel es un jugador más como el resto que entra al campo de juego, Ángel responde a la hora que tiene que responder, como lo hacen los demás, es un jugador más, a veces lo exigen demasiado, a veces no tiene exigencia, pero no deja de ser un compañero más que trabaja día día para poder responder como respondió hoy” aseguró sobre el trabajo que realizó su portero.

También mencionó el gran trabajo del entrenador serbio que en su primera campaña en México se encuentra jugando las semifinales con las Chivas.

“Jugamos los primeros 90 minutos con un rival que se merece mucho respeto , por algo ha estado en la situación que hoy atraviesa, el partido de vuelta va a ser similar y va a depender muchísimo nosotros de poder nosotros salir a la cancha y querer pasar, pero quiero rescatar el trabajo que ha hecho el técnico con chivas me está haciendo muy bien y eso es reconocible” mencionó Ortíz.

