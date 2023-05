Fernando Ortíz: “En la capital, sólo hay un equipo y es América”

Pese a que la afición de los Pumas retumbó con fuerza durante los 90 minutos del partido contra el América, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2023, el director técnico de las Águilas, Fernando Ortíz, consideró que el público azulcrema que se dio cita en el Estadio Azteca puso al equipo en un escalón inalcanzable para el resto.

“Es la mejor (afición) de América, no América nuestro club, América latina. Es una afición que siempre está apoyándonos y siempre le vamos a agradecer. Hoy se sintió realmente que, en la capital, hay un solo equipo y se llama América”, dijo, al término del ‘Clásico Capitalino’.

Aunque admitió que el funcionamiento no fue del todo lo que esperaba, el ‘Tano’ se mostró satisfecho por la iniciativa y entrega que mostraron los futbolistas a los que mandó al campo.

“Buscamos siempre la victoria, realmente se jugó como un Clásico en ambos equipos. Mis jugadores mostraron que querían ganar el partido, mostraron intensidad. No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos, pero no dejamos de intentar”, opinó.

Los señalamientos del estratega se dirigieron, principalmente, al sector ofensivo del conjunto de Coapa

"No fuimos claros de mitad de cancha hacia adelante y resultó un empate. Fueron más errores nuestros que virtudes de ellos, no le quito merito al rival”, explicó.

Debido al empate con los felinos, las águilas no han asegurado su sitio entre los primeros cuatro de la tabla, por lo que no escatimarán en el último encuentro de la fase regular.

“Nosotros vamos a ir a Juárez a buscar los tres puntos. Necesidad o no, vamos a jugar siempre de la misma manera. Los chicos estan con la sensación de que se pudo haber ganado, se jugó como un Clásico y veremos como trabajamos en la semana pensando en que hay que clasificar para poder estar en las mejores posiciones”, señaló.

Y a pesar de las críticas por la igualada, Ortíz destacó el hecho de no haber tropezado con los otros clubes denominados ‘grandes’. “Con respecto al marcador y por lo que significaba jugar un Clásico Capitalino, fue importante no perder. El aficionado siempre quiere ganar, los jugadores lo buscaron de toda manera”, sentenció.

