Paulo Dybala estaría ‘loco’ por enfrentar al Feyenoord de Santiago Giménez, reporta la prensa italiana

Se jugó el partido de ida entre la Roma y el Feyenoord en territorio neerlandés, un episodio que ocasionó la lesión de Paulo Dybala sobre los primeros minutos del primer tiempo. Y que terminó decantando una ventaja por la mínima para el club líder de la Eredivisie.

De acuerdo con información de la prensa italiana, Paulo Dybala estaría buscando por todos los medios posibles estar listo para el partido de vuelta que sostendrán ante el Feyenoord en los Cuartos de Final de la Europa League. El equipo de Santiago Giménez se llevó la ventaja en el primer encuentro por la mínima diferencia en el De Kuip.

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De acuerdo con los reportes desde Italia, este lunes 17 de abril, La Joya se entrenó al parejo de sus compañeros… el problema muscular seguía estando presente, pero el Corriere dello Sport reporta que Paulo Dybala quiere hacer de todo para estar presente en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League ante el Feyenoord de Santiago Giménez.

Este martes 18 se mantuvo trabajando con el grupo y este miércoles 19 tuvo tratamiento más específico de cara al duelo ante el Feyenoord, pero José Mourinho será quien tenga la última palabra para determinar si irá de inicio ante el equipo de Santiago Giménez, aunque La Joya ha hecho todo lo posible por llegar de la mejor forma, pues tiene en la Europa League un torneo que le ilusiona mucho.

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En el duelo directo, Paulo Dybala ha metido 14 goles en la temporada, por 19 de Santiago Giménez, y contando anotaciones y asistencias; ambos elementos han contribuido para 21 goles con sus respectivos clubes. Por lo que en el terreno individual, los dos futbolistas han mantenido un rendimiento sobresaliente.