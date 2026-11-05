Figura del América menosprecia a las Chivas de cara a la liguilla

El futbol mexicano vive de grandes rivalidades en el campo y la mayor prueba de eso es el América vs Chivas. En esta ocasión, algunos siguen comentando lo que Ramón Juárez dijo sobre una particularidad del estadio del Guadalajara. El central de los de Coapa indicó que al recinto ubicado en Zapopan le falta ambiente. Eso desató una ola de respuestas desde distintos frentes de comunicación.

¿Por qué Ramón Juárez, central del América, criticó el estadio de Chivas?

En la actualidad los podcast se han convertido en sitios donde jugadores, ex jugadores, técnicos y ex estrategas lanzan bombas en cuanto a declaraciones. Ya sea porque comentan cosas que les pasaron en el pasado o situaciones que viven en el presente. En ese sentido, el canterano del América lanzó declaraciones incendiarias.

“Sinceramente, la verdad, no porque sean las Chivas ni nada. Por ejemplo, más o menos debe rondar la misma capacidad el estadio de Chivas y de Tigres. ¿A qué voy? A mí se me hace que le falta ambiente al estadio de las Chivas, o no sé si porque a veces nos ha tocado y silenciamos el estadio”.

Al hablar de lo que se vive en diferentes recintos del país, Ramón quiso dejar en claro que pese a que el Rebaño Sagrado promedia entradas destacadas… no se siente la presión. Aunque muchos indican que lanzó el dardo para dejar algo de polémica, siendo que es un central formado en América y que le tocó vivir la era dorada con André Jardine, donde dominaron toda la liga por año y medio.

¿Cuál es el presente de Ramón Juárez en el América?

Aunque Guillermo Almada le dio la confianza a principio de la temporada, el joven de 25 años hoy no es considerado como titular. En medio de la situación de incorporaciones tardías por el Mundial y la llegada de refuerzos a mitad de campaña, el mexicano tuvo minutos en los primeros partidos del América en este Apertura 2026. Sin embargo, solamente jugó un partido de los últimos 8 en el actual semestre, pues la dupla de refuerzos (Santiago Bueno y Santiago Ramos) es inamovible en dicha zona.