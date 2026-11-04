Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Pintaba para ser el líder del América y ahora dejaría Coapa por esta razón

Una vez más, las inferiores del América dan que hablar con la aparición de grandes jugadores. Sin embargo, una joven promesa podría salir del club pronto

Ramón Juárez festeja gol con Club América
Ramon Juarez celebrates his goal 1-3 of America during the Semifinal second leg match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on December 08, 2024 in Mexico City, Mexico.|David Leah/David Leah

Escrito por: Alejo Muñoz - Marktube

El proceso formativo de las Fuerzas Básicas del Club América suele entregar talentos de enorme jerarquía, pero pocos lograron ganarse la devoción de las tribunas tan rápido como Ramón Juárez. El joven defensor central irrumpió con carácter, liderazgo y solvencia táctica en la zona baja azulcrema, perfilándose como el pilar defensivo a largo plazo del conjunto de Coapa. Su aporte fue clave durante la conquista de múltiples trofeos que marcaron época en la institución bajo el mando del entrenador brasileño, André Jardine.

Ramón Juárez, América; Liga MX
Ramón Juárez puede emigrar a Europa, según la IA.|Archivo

Sin embargo, el dinamismo del fútbol profesional suele alterar las jerarquías drásticamente de un semestre a otro, abriendo la incertidumbre sobre la continuidad del canterano en el Nido.

TE PUEDE INTERESAR:

Pérdida de protagonismo: el factor que encendió las alarmas

El panorama cambió radicalmente en el actual certamen a raíz de la reestructuración del plantel y la llegada de nuevos refuerzos para la zaga. La incorporación de zagueros que asumieron la titularidad de inmediato como Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, desplazó a Juárez hacia un rol secundario, quedando relegado como una opción alternativa en el banquillo de suplentes.

Esta drástica disminución de minutos en el terreno de juego detonó fuertes especulaciones respecto a un posible cambio de aires, alimentando los rumores de que el futbolista buscaría nuevos horizontes donde consolidar el rodaje que su progresión exige.

La postura del club y los requisitos para una eventual salida

Pese a los murmullos sobre su futuro, el zaguero ostenta un vínculo contractual de larga duración con las Águilas que se extiende por dos años y medio más, lo que otorga tranquilidad a la directiva capitalina. La dirigencia no contempla desprenderse fácilmente de uno de sus elementos más identificados con los colores azulcremas.

Para que una transferencia se concrete, se requeriría una oferta económica sumamente atractiva que satisfaga las pretensiones de la institución. Sumado a ello, la opinión del propio futbolista resultará determinante al momento de evaluar cualquier propuesta formal, garantizando que Juárez tenga la última palabra si decide buscar la titularidad indiscutida fuera del Club América

Tags relacionados
Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
3:35 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

3:35 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 NOV
ONEFA GDL VS CCM FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CCM

12:50 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul Live Previo

3:55 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul EN VIVO

4:49 p. m.
7 NOV
CORINTHIANS VS MIRASSOL EN VIVO (1).jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

8:55 p. m.
7 NOV
CANELO VS MBILLI EN VIVO .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Repetición

11:31 p. m.
7 NOV
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
9 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
9 NOV