Pintaba para ser el líder del América y ahora dejaría Coapa por esta razón

El proceso formativo de las Fuerzas Básicas del Club América suele entregar talentos de enorme jerarquía, pero pocos lograron ganarse la devoción de las tribunas tan rápido como Ramón Juárez. El joven defensor central irrumpió con carácter, liderazgo y solvencia táctica en la zona baja azulcrema, perfilándose como el pilar defensivo a largo plazo del conjunto de Coapa. Su aporte fue clave durante la conquista de múltiples trofeos que marcaron época en la institución bajo el mando del entrenador brasileño, André Jardine.

Ramón Juárez puede emigrar a Europa, según la IA.|Archivo

Sin embargo, el dinamismo del fútbol profesional suele alterar las jerarquías drásticamente de un semestre a otro, abriendo la incertidumbre sobre la continuidad del canterano en el Nido.

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Pérdida de protagonismo: el factor que encendió las alarmas

El panorama cambió radicalmente en el actual certamen a raíz de la reestructuración del plantel y la llegada de nuevos refuerzos para la zaga. La incorporación de zagueros que asumieron la titularidad de inmediato como Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, desplazó a Juárez hacia un rol secundario, quedando relegado como una opción alternativa en el banquillo de suplentes.

Esta drástica disminución de minutos en el terreno de juego detonó fuertes especulaciones respecto a un posible cambio de aires, alimentando los rumores de que el futbolista buscaría nuevos horizontes donde consolidar el rodaje que su progresión exige.

La postura del club y los requisitos para una eventual salida

Pese a los murmullos sobre su futuro, el zaguero ostenta un vínculo contractual de larga duración con las Águilas que se extiende por dos años y medio más, lo que otorga tranquilidad a la directiva capitalina. La dirigencia no contempla desprenderse fácilmente de uno de sus elementos más identificados con los colores azulcremas.

Para que una transferencia se concrete, se requeriría una oferta económica sumamente atractiva que satisfaga las pretensiones de la institución. Sumado a ello, la opinión del propio futbolista resultará determinante al momento de evaluar cualquier propuesta formal, garantizando que Juárez tenga la última palabra si decide buscar la titularidad indiscutida fuera del Club América