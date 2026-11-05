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¿Polémica? David Medrano revela al árbitro del Pumas vs América en el Clásico Capitalino del Apertura 2026

César Ramos Palazuelos será el silbante encargado de llevar a buen puerto el duelo entre ‘felinos’ y azulcremas en la cancha del Olímpico Universitario.

Pumas América árbitro
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Un partido como el de los Pumas de la UNAM contra las Águilas del América correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 tiene que tener a un silbante de experiencia y en la Comisión de Árbitros lo saben, por ello, designarán a César Ramos Palazuelos para llevar las acciones. El Clásico Capitalino del presente certamen tiene los ingredientes puestos para que sea un autético partidazo; la lucha del equipo de Coapa por el liderato, Universidad Nacional con la esperanza de meterse a liguilla y una eliminación en cuartos de final que acabó con la era André Jardine.

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Según información de David Medrano; periodista de TV Azteca Deportes, César Ramos Palazuelos será el silbante principal del partido entre los Pumas de la UNAM y el Club América que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario este sábado 7 de noviembre en punto de las 9:10 de la noche.

Luis Enrique Santander a la 'congeladora'

La misma fuente señala que el silbante que llevó las acciones del empate entre el Club América y el Deportivo Toluca no tendrá participación en la jornada 16 del Apertura 2026. Santander tuvo una polémica actuación en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Banorte y dejó un amargo sabor de boca tanto en Antonio Mohamed como en Guillermo Almada.

Para el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey será llevado por Daniel Quintero, dicho compromiso implica a dos equipos que aspiran a la liguilla, aunque, el actual monarca de la Concacaf prácticamente está clasificado.

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