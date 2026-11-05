¿Polémica? David Medrano revela al árbitro del Pumas vs América en el Clásico Capitalino del Apertura 2026

Un partido como el de los Pumas de la UNAM contra las Águilas del América correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 tiene que tener a un silbante de experiencia y en la Comisión de Árbitros lo saben, por ello, designarán a César Ramos Palazuelos para llevar las acciones. El Clásico Capitalino del presente certamen tiene los ingredientes puestos para que sea un autético partidazo; la lucha del equipo de Coapa por el liderato, Universidad Nacional con la esperanza de meterse a liguilla y una eliminación en cuartos de final que acabó con la era André Jardine.

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Según información de David Medrano; periodista de TV Azteca Deportes, César Ramos Palazuelos será el silbante principal del partido entre los Pumas de la UNAM y el Club América que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario este sábado 7 de noviembre en punto de las 9:10 de la noche.

Luis Enrique Santander a la 'congeladora'

La misma fuente señala que el silbante que llevó las acciones del empate entre el Club América y el Deportivo Toluca no tendrá participación en la jornada 16 del Apertura 2026. Santander tuvo una polémica actuación en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Banorte y dejó un amargo sabor de boca tanto en Antonio Mohamed como en Guillermo Almada.

Para el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey será llevado por Daniel Quintero, dicho compromiso implica a dos equipos que aspiran a la liguilla, aunque, el actual monarca de la Concacaf prácticamente está clasificado.

