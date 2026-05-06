Esta es la millonaria cifra que Club América ganaría si vende a Ramón Juárez a otro equipo

El mercado de fichajes rodea a Ramón Juárez, buscado por Miguel Herrera para después del Clausura 2026. Diversos clubes han puesto sus ojos en el defensor central, pero destaca el interés del Atlante, equipo que busca regresar con fuerza a la Liga BBVA MX. Ante esas fuertes noticias, muchos se preguntan cuál es la cifra millonaria que podría ganar Club América con él.

Bajo el mando de Miguel Herrera, los “Potros” ya habrían solicitado el préstamo de Ramón Juárez. Si bien ambas directivas podrían arreglar una cesión, la venta definitiva genera curiosidad. América esperaría recibir una cifra cercana a los 5 millones de euros por su traspaso. No obstante, periodistas partidarios estiman que podría considerar ofertas de 3 o 4 mdd.

Ramón Juárez es el peor jugador del inicio del América|Crédito: @ramonjuarez91 / IG

Ramón Juárez está casi en su mejor momento en Club América

El crecimiento del defensor ha sido constante en los últimos años, reflejándose directamente en su cotización internacional. En su mejor momento profesional, Juárez alcanzó un valor de mercado de 6 millones de euros. Actualmente, su ficha se mantiene en los 5 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. En el Nido de Coapa saben de esto.

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La urgencia por definir su futuro también responde a temas contractuales. El vínculo legal entre Ramón Juárez y el Club América finaliza en el verano de 2027. Esto obliga a los altos mandos a tomar una decisión pronto: concretar una venta o renovar su contrato para evitar que el futbolista se marche como agente libre en el futuro en un año.

Ramón Juárez le dio la victoria al América|X

Ramón Juárez no es de los jugadores favoritos de André Jardine en Club América

Formado en las fuerzas básicas de Coapa, Juárez ha buscado regularidad fuera del club en préstamos con Puebla y Atlético San Luis. A pesar de su palmarés, que incluye cinco títulos y ser parte del histórico equipo tricampeón, no ha logrado convencer plenamente a André Jardine para ser un titular indiscutible en este torneo con el técnico brasileño.

Durante el Clausura 2026, ha tenido participación pero en general debido a que Jardine debió cubrir bajas por lesiones o ausencias de seleccionados nacionales. Sin embargo, su trayectoria en América es innegable al sumar casi 130 partidos y más de 8,500 minutos disputados. ¿Se quedará en las Águilas, se irá a préstamo o será vendido? Se sabrá en las próximas semanas.

