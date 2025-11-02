Este es el técnico más prometedor dentro del futbol sudamericano; ya acumula todos estos títulos

Uno de los temas de moda en los últimos días fue el conocimiento de los finalistas de la Copa Libertadores de América. Allí se confirmaron dos brasileños en la gran final y ambos demostraron la hegemonía de dicho país en Sudamérica. Sin embargo, algo destacado es el corto periodo de Filipe Luis como estratega, donde ya consiguió multitud de trofeos. Esta es su historia.

¿Cuántos títulos tiene Filipe Luis como DT?

Con 40 años, Filipe Luis dejó las canchas recién en el 2024. Tras volver a casa después de años de carrera exitosa en Europa (Real Madrid, Atlético y Chelsea), el lateral izquierdo de selección nacional inició su etapa como estratega. Sin embargo, su ascenso ha sido meteórico y se espera lo mejor para un hombre que ha ganado demasiados títulos.

Como suele pasar con los nuevos técnicos, el nacido en Jaraguá do Sul tomó las riendas de los equipos juveniles del Flamengo. Sin embargo, en 5 meses levantó un trofeo en la Sub-17. Posteriormente con la Sub-20 ganó otro trofeo en 3 meses y con el equipo mayor de Flamengo ya levantó la Copa de Brasil, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca.

Cinco trofeos en menos de dos años como estratega, donde también compitió de gran manera en el Mundial de Clubes y además ya está clasificado a la final de la Copa Libertadores 2025. Ante eso, se le percibe como un perfil digno de observar para el futuro inmediato.

¿Filipe Luis llegará en breve al Atlético de Madrid?

Una de las peticiones que se ha vuelto un grito de auxilio por parte de muchos aficionados colchoneros es el de este hombre llegando al banquillo del Atleti. Las quejas contra Diego Simeone cada vez son más y se argumenta un proceso ya desgastado. Ante eso, un aire fresco como el de este ganador nato podría ser vital para un Atlético que ha tenido años recientes sin pena ni gloria. Aunque en estos momentos solamente es un tema de rumor y deseo de los fanáticos expuesto en redes sociales.