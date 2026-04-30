ÚLTIMA HORA: Filtran la playera de visitante que usaría el América para el Apertura 2026

En las últimas horas, en las redes sociales se ha vuelto viral la playera de visitante que utilizaría el América para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y los aficionados han empezado a revelar su sentir por el diseño.

Así sería la playera de visitantes del América para el Apertura 2026

La playera del América para el Apertura 2026, sería de un tono azul fuerte con detalles en amarillo y rojo. Colores destacados del club pero apostando por un diseño diferente a lo que acostumbra el club.

"LO QUE SE VIENE. 😮‍💨

Se han hecho nuevas filtraciones del posible jersey de visita para la temporada 26/27. ✅

El azul oscuro es un clásico para el Americanismo. Elegancia e identidad. 👕

¡¡OJALÁ SEA REALIDAD!! 👊"

LO QUE SE VIENE. 😮‍💨 Se han hecho nuevas filtraciones del posible jersey de visita para la temporada 26/27. ✅ El azul oscuro es un clásico para el Americanismo. Elegancia e identidad. 👕 ¡¡OJALÁ SEA REALIDAD!! 👊 pic.twitter.com/5unVCFvczd — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) April 29, 2026

Por el momento, el club no ha confirmado o desmentido la versión de la playera. Los equipos no acostumbran a salir a dar declaraciones en redes sociales por lo que en el verano se espera que den a conocer sus uniformes que utilizaran.

Es importante mencionar que el diseño es muy parecido a uno del Arsenal, por lo que podría tratarse de un fan art y no de una posible filtración de la playera que utilizaría el equipo para la siguiente temporada.

Así reaccionó la afición del América

Los aficionados no se encuentran contentos con la versión de visitante pues muchos aseguran que se trata de una mentira. Algunos aseguran que es un rediseño de la playera que filtraron del Arsenal, por lo que no confian que así sea el diseño del América.

es literal la que se filtró del arsenal 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/XXGq3L6v88 — Brayan (@brayan_pachxco6) April 29, 2026

Por otra parte, un pequeño sector mostró su felicidad por ver un diseño de ese estilo.

