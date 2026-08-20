Revelan la única condición de Brian Gutiérrez para salir de Chivas

Mientras la Hormiga González salió a Olympiacos, Brian Gutiérrez no tendría contemplado abandonar Chivas para regresar a la MLS. Pese a los rumores que lo colocan en el radar del New York Red Bulls, el mediocentro estaría cómodo en Guadalajara y tendría definida la única vía que podría convencerlo de cambiar de equipo durante este mercado.

El futbolista de 23 años solamente analizaría su salida si aparece una oferta procedente de Europa que lo convenza a nivel deportivo y que, además, resulte favorable para las Chivas de Guadalajara. Por ahora, no existe una propuesta formal sobre la mesa por el jugador, como tampoco hay una oferta confirmada por Tala Rangel.

|Instagram: Brian Gutiérrez

¿Qué debe pasar para que Brian Gutiérrez deje Chivas?

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Gutiérrez no estaría interesado en regresar a la MLS después de haber dejado al Chicago Fire para incorporarse al Guadalajara. Su prioridad sería dar el siguiente paso hacia el futbol europeo.

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El mediocampista tampoco presionaría para abandonar al Rebaño Sagrado. La decisión dependería de que aparezca una propuesta que satisfaga tanto sus objetivos personales como las pretensiones económicas del club rojiblanco.

|Crédito: @Chivas / X

La supuesta oferta que habría llegado desde la MLS por Brian Gutiérrez

En las últimas horas surgió la versión de que el New York Red Bulls estaría interesado en contratar a Gutiérrez. El reporte generó especulación sobre una posible negociación. Sin embargo, aseguran que no existe ninguna oferta concreta por el mediocampista.

Pese a los rumores sobre el interés del grupo Red Bull, actualmente no hay una propuesta formal en las oficinas del Guadalajara. En tanto, la posibilidad de que llegue una oferta europea todavía permanece abierta, ya que el mercado de fichajes de ese continente continuará activo hasta el 1 de septiembre.

Chivas pierde figuras: Hormiga González a Olympiacos ¿y Tala Rangel a Dinamo?

La incertidumbre aumenta en Chivas después de que Armando González quedara muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos. El delantero dejará al Guadalajara mediante una operación cercana a los 12 millones de dólares. A esto se suma el interés que existiría por Raúl “Tala” Rangel desde el Dinamo Zagreb de Croacia.

En ese contexto, Gutiérrez aparece como otro futbolista rojiblanco que podría recibir propuestas. No obstante, solo contempla salir si llega una oportunidad europea que también beneficie al Guadalajara.

