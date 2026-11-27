Históricamente se han establecido consejos para hacer ejercicio como verdades absolutas. Sin embargo, el avance de la ciencia médica y la aparición de personas profesionalizadas (o al menos dedicadas por completo a la labor de guiar en gimnasios y diferentes espacios) ha permitido aprender cosas sobre el cuerpo. En este caso, se asegura que la variedad puede ser clave para desarrollar un músculo, caso contrario a lo que se decía con enfocarte en una sola actividad.

¿Por qué es bueno variar los ejercicios de fuerza para desarrollar los músculos?

Según lo dicho por Jeff Nippard, los ejercicios de fuerza en variedad son buenos para el desarrollo del músculo. Incluso, en su libro plantea esta dinámica como La Escalera del Músculo, asegurando que esto es mejor que la realización de un solo ejercicio como para “especializarse y/o enfocarse” en tus grupos musculares.

Según un estudio citado por el propio Nippard (hecho por Fonseca y Colaboradores), un grupo de personas trabajó cuádriceps solamente con sentadillas y otros variaron con sentadillas, prensa de piernas, zancadas y peso muerto. Tras 12 semanas de estas actividades, los que variaron ejercicios encontraron un desarrollo más equilibrado en varias de las cabezas de los cuádriceps.

Ante eso, en medio de los objetivos de fortaleza, tonificación y desarrollo correcto para un aspecto estético, los ejercicios de fuerza buscan mantener independencia de las diversas actividades cuando llegas a cierta edad. Es cada vez más marcado el discurso de los consejos de los entrenadores y expertos en salud, indicando la necesidad de hacer ejercicio de fuerza de manera urgente desde los 50 años.

¿Por qué es importante variar los ejercicios de fuerza para el desarrollo de los músculos?

Los expertos en la actividad física y en temas de salud, indican que los ejercicios de fuerza se vuelven indispensables en el fortalecimiento del cuerpo de cara a la vejez. En ese sentido, aprender a elegir actividades diversas, indican un desarrollo más uniforme de todas las zonas que busques fortalecer. Por ello, podrías iniciar a poco a poco con tus exigencias físicas, esperando que en breve desarrolles un fortalecimiento constante y amplio en su alcance de las distintas zonas del cuerpo.