Los glúteos se han convertido en una de las partes favoritas del cuerpo que tanto hombres como mujeres quieren mejorar a través del ejercicio y una buena rutina de entrenamiento, lo cual les permite tener este músculo no solo firme, sino también con un tamaño adecuado de acuerdo a sus deseos.

Bajo este contexto, son muchos y muy variados los ejercicios que puedes realizar para tener unos glúteos firmes; sin embargo, distintos expertos y entrenadores coinciden en que, entre estos, un ejercicio destaca por ser el mejor para fortalecer esta zona del cuerpo.

¿Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer los glúteos, según expertos?

De acuerdo con información del portal Radiomitre, muchos expertos y amantes del mundo fitness coinciden en que combinar caminatas aeróbicas con ejercicios de fuerza específicos harán que la zona del glúteo se vea reforzada de acuerdo con los deseos que cada persona tenga para esta zona del cuerpo.

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En ese sentido, el objetivo principal es conservar un cuerpo funcional mientras se mantiene activo el metabolismo, motivo por el cual se recomienda hacer un ejercicio que consiste en recostarse boca arriba a través de las rodillas flexionadas y con los pies completamente en el suelo y a la altura de los hombros.

📆 Rutina del miércoles



💧 Brazos y core con botellas de agua, 15 minutos



👉 Dos botellas llenas (de 1 a 1,5 litros) hacen de mancuernas. 5 ejercicios, 3 rondas.



🏋️‍♀️ Ejercicios:



•Curl de bíceps con las botellas: 12 repeticiones pic.twitter.com/vA0g1EIxr0 — Vida Sana (@vidasana_hoy) November 18, 2026

Una vez con esta postura, y con el peso sobre los talones, deberás elevar la pelvis mientras contraes con fuerza tanto los isquiotibiales como los glúteos, manteniendo esta contracción durante el punto más alto que puedas por uno, dos o hasta tres segundos mientras cuidas la zona de tu cadera.

¿Cuántas repeticiones de este ejercicio se deben realizar?

Lo recomendable es realizar, en principio, un total de diez repeticiones. Si al término de ellas consideras que aún tienes la fuerza suficiente, no descartes realizar cuatro series de diez repeticiones, esto con el objetivo de que la zona del glúteo se vea beneficiada en los próximos días.