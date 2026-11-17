El mundo Fitness tiene muchos aspectos que lo convierten en un espacio que resulta más angustiante que productivo en los propósitos de las personas. En muchas ocasiones esto se provoca por los gurús que te venden dinámicas de ejercicio y productos mágicos que te fortalecerán rápidamente. En ese sentido, las proteínas son claves para cuidar el músculo… aunque se requiere de toda una rutina de vida para lograr los objetivos de cambio físico que muchos buscan.

¿Por qué las proteínas son claves para el cuidado del músculo?

Expertas en nutrición clínica y divulgación científica como Laura Pérez-Naharro indican que una porción recomendada de proteína al día es de 1,60 kilos. Esto tomando en cuenta que se habla de personas que entrenan fuerza y que buscan aumentar la masa muscular. Sin embargo, hace una clara advertencia de que otra clave que no se menciona tan comúnmente, es la de consumir la suficiente energía para aprovechar el ejercicio y la alimentación.

En ese sentido, la alimentación NO debe ser restrictiva pues el crecimiento muscular se puede ver interrumpido de cierta forma. Por eso la experta también hace la recomendación de un pequeño superávit de unas 200 a 500 kilocalorías diarias. Es decir, la energía debe consumirse para favorecer la recuperación y el desarrollo muscular.

Incluso, esto se vuelve trascendental cuando la edad ya está en los 50 años hacia arriba. Y es que cuando la masa muscular está en buen estado, se contribuye al uso de glucosa y mantenimiento de actividades básicas como caminar, levantarse de la silla y subir las escaleras. Esto ayuda que en etapas mayores del paso del tiempo, se mantenga un buen grado de autonomía y funcionalidad.

¿Qué alimentos se recomiendan para el cuidado del músculo?

Muchos de los ejercitantes se desesperan un poco porque no adelgazan pese a comer poco, sin embargo las recomendaciones van en incorporar varios alimentos y cuidar el músculo con: legumbres, carnes magras, pescado, lácteos, huevos, yogur, soja, tofu, pescado y queso fresco. Y es que se debe tomar en cuenta que no todas las proteínas son iguales. Sin embargo, para una alimentación ideal para cada persona, se recomienda acudir con un PROFESIONAL de la salud.