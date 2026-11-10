Los entrenadores coinciden; estos son los 3 EJERCICIOS principales para ganar músculo

Una de las razones por las cuales la activación física se ha vuelto uno de los hábitos más fuertes entre las nuevas generaciones deriva de la posibilidad de que estas personas disfruten de cuerpos mucho más marcados mediante distintos ejercicios, lo cual tiende a elevar su estado de ánimo hacia los demás.

En ese sentido, expertos en la materia han dado a conocer que existen algunos ejercicios claros y específicos que, sin duda, pueden ayudar a que el músculo crezca con más rapidez. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles al respecto.

¿Qué ejercicios ayudan a generar más músculo en el cuerpo?

Remo con banca inclinado : Técnicamente este movimiento beneficia a las articulaciones como el hombro o el codo; sin embargo, su postura ayuda a que el cuerpo en general se exija al máximo, por lo que se ha convertido en uno de los ejercicios más importantes para el aumento del músculo.

: Técnicamente este movimiento beneficia a las articulaciones como el hombro o el codo; sin embargo, su postura ayuda a que el cuerpo en general se exija al máximo, por lo que se ha convertido en uno de los más importantes para el aumento del músculo. Sentadillas: Se trata de uno de los ejercicios compuestos más conocidos que existen en la actualidad y que cuenta con un gran rango de movimiento no solo en la rodilla, sino también en la cadera. Este hecho permite que el músculo se active hasta la zona de los cuadríceps y los glúteos.

"Piernas"



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Peso muerto: Esta clase de ejercicios benefician a todo el cuerpo en general toda vez que involucra a la gran mayoría de los músculos, entre ellos los antebrazos, la espalda y las piernas. Por tal motivo, se ha convertido en uno de los favoritos tanto de chicos como de grandes por igual.

¿Cuál es la importancia de los movimientos compuestos en estos ejercicios?

Los movimientos compuestos mostrados anteriormente, de acuerdo con el entrenador Don Saladino, son mucho más efectivos cuando se involucra a todo el cuerpo y cuando se ejecutan de forma correcta, pues de lo contrario las lesiones pueden ser una constante en la persona.