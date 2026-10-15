8 alimentos ricos en proteína que puedes incorporar a tu dieta para favorecer el crecimiento de masa muscular

Así como expertos en longevidad hablan de la alimentación, elegir alimentos ricos en proteínas también es importante para quienes buscan desarrollar masa muscular. Este nutriente aporta los aminoácidos que el organismo necesita para reparar los tejidos después del ejercicio y favorecer su crecimiento.

Mientras especialistas en fitness recomiendan una buena alimentación, incorporar distintas fuentes de proteínas permite variar la dieta y cubrir las necesidades del organismo. Hay opciones de origen animal y vegetal que pueden formar parte de las comidas habituales, desde la pechuga de pollo hasta las lentejas, los huevos y el tofu.

4 tipos de carne con más proteínas

Lomo embuchado: aporta alrededor de 50 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es una opción concentrada en proteínas, aunque conviene moderar su consumo por su contenido de sal. Pechuga de pollo: contiene aproximadamente 31 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es una alternativa versátil para preparar comidas y acompañar el entrenamiento. Lomo de cerdo: proporciona unos 30 gramos de proteína por cada 100 gramos. Puede incorporarse a una dieta equilibrada, preferentemente en preparaciones con poca grasa añadida. Filete de ternera: aporta cerca de 29 gramos de proteína por cada 100 gramos. También contiene nutrientes como hierro y vitamina B12.

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Atún en lata: contiene alrededor de 32 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es práctico para ensaladas, sándwiches y comidas rápidas. Lentejas: aportan unos 26 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además, contienen fibra y pueden combinarse con cereales para diversificar el aporte de nutrientes. Almendras: ofrecen aproximadamente 21 gramos de proteína por cada 100 gramos. También aportan grasas insaturadas, aunque conviene controlar las porciones por su densidad calórica. Tofu: contiene cerca de 17 gramos de proteína por cada 100 gramos. Elaborado a partir de soja, es una alternativa vegetal que se adapta a numerosas preparaciones.

¿Qué son las proteínas y por qué son importantes para la masa muscular?

Las proteínas son nutrientes esenciales que forman parte de los tejidos y cumplen funciones estructurales, metabólicas y reguladoras. Participan en la reparación celular y en la producción de enzimas y hormonas. En el deporte, ayudan a reparar y mantener el tejido muscular y favorecen el crecimiento de músculos cuando se combinan con un entrenamiento de fuerza.

La cantidad diaria necesaria de proteínas depende de factores como el peso, la edad y el nivel de actividad física. Como referencia general, la recomendación para adultos sanos es de al menos 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

