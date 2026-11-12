Experto lo confirma: “No es necesario cargar mucho para ganar músculo”

Probablemente has escuchado diferentes opiniones que te exigen levantar mucho peso para ganar músculo, sin embargo José Ruiz (Entrenador Personal) indica que eso no es del todo cierto. Por ello propone estas dinámicas para avanzar a tu ritmo y buscando la constancia, que es donde muchos no prosperan al interrumpir su esfuerzo de entrenamiento físico.

¿Es necesario levantar mucho peso para ganar músculo?

Cuando inicias en el mundo del gimnasio y/o el fitness, en ocasiones llegan recomendaciones de personas que han creído en verdades absolutas que realmente no tienen algún sustento científico. Por ejemplo, algunos dicen que para ganar músculo lo más importante es levantar mucho peso… incluso haciendo menos repeticiones.

Sin embargo, José Ruiz explica lo siguiente: “la evidencia científica nos muestra que podemos desarrollar masa muscular utilizando diferentes rangos de repeticiones y cargas, siempre que el esfuerzo sea suficiente y exista una progresión adecuada”.

El experto indica que ese tip de levantar mucho peso y pocas repeticiones podría ayudar para la FUERZA MÁXIMA, sin embargo… no para ganar músculo. Y esto toma relevancia para personas que no pueden ir al gimnasio o que no tienen ciertos aparatos. El trabajo en casa puede ayudar para aumentar el músculo.

¿Cómo debo entrenar para ganar músculo?

La primera recomendación va en torno a un acercamiento con un profesional del ejercicio o los famosos encargados de los gimnasios. Esto te ayudará a iniciar con rutinas adecuadas, sobre todo si llevas muchos años alejado de la exigencia física o incluso si nunca lo has hecho. En especial, con este tipo de consejos que indican un agotamiento para ver resultados en el aumento de tus músculos.

“No es necesario llegar al fallo muscular en todas las series para conseguir hipertrofia. Podemos obtener excelentes resultados quedándonos relativamente cerca de ese punto. De hecho, para la mayoría de personas recomiendo… terminar la serie cuando todavía podríamos completar aproximadamente una, dos o tres repeticiones adicionales manteniendo una buena técnica”.