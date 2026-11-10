Expertos coinciden: “NO basta con ir al gimnasio... necesitas movilidad el resto del día”

Aunque una rutina de gimnasio puede ayudar al cuerpo en la exigencia y fortalecimiento, no asegura una buena salud si no se complementa con otros aspectos de relevancia. Así lo explica Felipe Isidro (Experto en Educación Física y con Especialización en Salud), quien sostiene que el cuerpo requiere de movilidad y otros cuidados para hacer efectiva la labor de ejercicio.

¿Por qué ejercitarse en el gimnasio no basta para tener buena salud?

Es hasta cierto punto obvio que las personas que no hacen ejercicio en general, son más propensas a padecer cierto tipo de enfermedades. Incluso, espacios como la Organización Mundial de la Salud advierten que su riesgo mortal aumenta entre un 20 y 30 por ciento. Sin embargo, el gimnasio no es suficiente, si el resto del día te mantendrás en completa pasividad en tus actividades.

Isidro indica que el cuerpo puede vivir un proceso llamado sedentarismo activo, mismo que no borra el daño metabólico y cardiovascular que se genera en la inactividad prolongada. Por ello, las personas que se mantienen en un estado hasta cierto punto pasivo, debilitan su circulación sanguínea y afectan el cómo su cuerpo procesa aspectos como las grasas y los azúcares.

Y como lo indican los expertos en salud y ejercicio, la clave para mantener el cuerpo en buen estado y además fortalecido, requiere de ejercicios de fuerza y temas aeróbicos que generen un constante gasto calórico. Sin embargo, todo esto se complementa con un buen descanso y un cuidado de la alimentación.

¿Hacer ejercicio en el gimnasio permite que vivas más?

Aunque no se trata de dar la receta de la vida eterna, el gimnasio, caminatas, actividades deportivas, buena alimentación y un buen descanso… te alejan de aspectos que pueden lastimar tu cuerpo. En ese sentido, si no llegan desafortunadas enfermedades, el ejercicio físico permite que cuando encuentres la edad adulta e incluso en años de adulto mayor, tu estado físico sea ejemplar.

Felipe Isidro indica que el ejercicio activa el funcionamiento de los sistemas y órganos del cuerpo. Incluso, ayuda con aspectos como el estrés, la ansiedad y generación de sustancias en el cerebro asociadas con el bienestar.