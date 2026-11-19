Una de las actividades físicas relacionadas con el ejercicio que tomaron bastante relevancia entre las personas es el Crossfit. Siendo una disciplina nueva (algunos la establecen iniciando en el 2000), se indica como una opción bastante útil para aquellos que quieren fortalecer su cuerpo y también conseguir una mejor figura en el ámbito estético. Por ello, estos son los 5 ejercicios que no pueden faltar en tu rutina en casa.
¿Por qué debes practicar el Crossfit en casa?
Esta disciplina está catalogada como de alta intensidad, misma que busca ayudarte en la agilidad, la velocidad, la resistencia y la fuerza. Aquí se emplean elementos como la gimnasia, halterofilia y cardio en rutinas cortas… y bastante variadas. Generalmente se enseña con un coach quien te indica ejercicio, velocidad y forma de hacerlo. Sin embargo, puedes hacerlo desde casa y estos son 5 ejercicios que se requieren en el Crossfit casero.
¿Cuáles son 5 ejercicios que pueden hacerse en un Crossfit casero?
Si no puedes asistir a un gimnasio o espacio destinado para estas actividades, basta con que busques videos en YouTube o aprendas a hacer tus propias rutinas. Y sin más... estos son 5 ejercicios que no pueden faltar en tu rutina de Crossfit en casa.
- Sentadillas - Estas deben hacerse con los pies separados a la anchura de los hombros, bajando las caderas como si te sentaras en una silla, hasta que los muslos estén paralelos al suelo (o bajando lo más que puedas). Y manteniendo la espalda recta y el pecho elevado.
- Flexiones - Otro clásico se hace colocándote boca abajo y poniendo las puntas de los pies y tus manos en el suelo. Debes bajar el pecho casi tocando el suelo pero doblando los codos. Y empuja con los brazos para volver a la posición inicial.
- Jumping Jacks - Inicias de pie con los brazos extendidos a los lados y saltas abriendo los pies junto con los brazos por encima de la cabeza. Y saltarás de nueva cuenta para cerrar piernas y brazos. Esto se hará con un ritmo constante que te exija.
- Abdominales - Estírate boca arriba en la colchoneta, estirando las piernas y dejando las rodillas un poco flexionadas y con los pies en el suelo. Coloca las manos en el pecho o detrás de la cabeza y eleve el torso acercándote a las rodillas… bajando lentamente para repetir el movimiento una y otra vez.
- Planchas - Este es un ejercicio básico donde te pondrás en posición de plancha, colocando los antebrazos y las puntas de los pies sobre el suelo y con el cuerpo en línea recta desde los hombros hasta los pies. Esto buscando aguantar lo más que se pueda.