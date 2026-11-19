Una de las actividades físicas relacionadas con el ejercicio que tomaron bastante relevancia entre las personas es el Crossfit. Siendo una disciplina nueva (algunos la establecen iniciando en el 2000), se indica como una opción bastante útil para aquellos que quieren fortalecer su cuerpo y también conseguir una mejor figura en el ámbito estético. Por ello, estos son los 5 ejercicios que no pueden faltar en tu rutina en casa.

¿Por qué debes practicar el Crossfit en casa?

Esta disciplina está catalogada como de alta intensidad, misma que busca ayudarte en la agilidad, la velocidad, la resistencia y la fuerza. Aquí se emplean elementos como la gimnasia, halterofilia y cardio en rutinas cortas… y bastante variadas. Generalmente se enseña con un coach quien te indica ejercicio, velocidad y forma de hacerlo. Sin embargo, puedes hacerlo desde casa y estos son 5 ejercicios que se requieren en el Crossfit casero.

¿Cuáles son 5 ejercicios que pueden hacerse en un Crossfit casero?

Si no puedes asistir a un gimnasio o espacio destinado para estas actividades, basta con que busques videos en YouTube o aprendas a hacer tus propias rutinas. Y sin más... estos son 5 ejercicios que no pueden faltar en tu rutina de Crossfit en casa.