Entrenadores: las sentadillas son un ejercicio completo y cómo las series breves pueden mejorar la fuerza muscular

Muchas personas temen empezar con el ejercicio físico porque no saben cómo y además tienen en la mente que requieren de mucho tiempo para hacer rutinas que les beneficien. Sin embargo, las investigaciones recientes han dejado respuestas certeras sobre las cargas de trabajo, mismas que requieren de cifras de tiempo puntuales y no tan amplias. En ese sentido, las sentadillas pueden ser un ejercicio que te ayude sin necesidad de rutinas extremas ni que te quiten horas de tu día.

Picasso vs Martin: El filipino se va contra las cuerdas pero le da combinaciones al mexicano; VIDEO

¿Las sentadillas pueden ayudar a tu cuerpo a fortalecerse?

La respuesta es sí, pues se pueden convertir en rutinas muy completas. Pero además, las sentadillas pueden intercalarse en lapsos durante el día. Algunos estudios recientes indican que estas ayudan igual que ejecutando una hora o más de ejercicio de corrido. Dichas conclusiones surgieron de una investigación empleada por el Journal of Exercise Science & Fitness.

Este tipo de ejercicios se destacan para las personas que buscan fortalecer su cuerpo. Pues aquí entra la eterna discusión de si con caminatas o una vida de corredor se te permitirá una buena salud. Y aunque estos ejercicios te aportan en algunos aspectos, se recomienda que mientras más pasen los años, mejores tu fuerza para tener una vejez mucho más cómoda… esperando no tener enfermedades.

En ese sentido, el estudio que comparó personas haciendo ejercicio de corrido y otras en 3 lapsos al día, indicaron que la mejora en la fuerza del primer grupo fue de 28.93 kilos… y de 20.59 el segundo. Es decir, existe una diferencia clara, pero tampoco abismal como para desertar en tus rutinas intercaladas, y más si tu estilo de vida te impide invertir mucho tiempo continuo.

¿Qué es mejor: sentadillas de continuo o intercaladas?

Aunque las conclusiones compartidas aquí fueron solo una parte de lo dicho por el estudio, algunos otros elementos como cambio en masa muscular, salud cardiovascular o continuidad del hábito no se evaluaron. Sin embargo, estos primeros acercamientos indican que mucho o poco, lo relevante es iniciar con el ejercicio físico para fortalecer y darle salud a tu cuerpo.

En ese sentido, las sentadillas funcionarán para fortalecer algunas zonas del cuerpo. Por ello, puedes empezar poco a poco y con el ya mencionado ejercicio intercalado, pero si tienes la oportunidad de hacerlo de manera corrida… también será benéfico.