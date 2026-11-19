Mucho se ha hablado respecto a que algunas personas, en México y el resto del mundo, no realizan ejercicio de forma cotidiana debido al poco tiempo libre que tienen durante la semana gracias al trabajo, la escuela o cualquier otra actividad con la que tengan que cumplir.

En ese sentido, distintos expertos en el mundo fitness y amantes del ejercicio han coincidido en que, más allá del tiempo, lo importante es tener una buena técnica al momento de realizar un entrenamiento, motivo por el cual incluso se puede tener una rutina de 30 minutos todos los días.

¿Cómo hacer ejercicio y tener una excelente rutina con solo 30 minutos?

Lucas Sabadini, entrenador personal, concedió una charla al portal Mundo Deportivo en donde aseguró que cualquier persona puede mantener un estilo de vida saludable si es que se dispone a hacer 30 minutos de ejercicio al día a través de una buena rutina de entrenamiento.

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📆 Rutina del lunes



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⏰ 5 ejercicios, 40 segundos de trabajo y 20 de descanso, 3 rondas.



🏋️‍♀️ Ejercicios 🧵👇



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“Si solo tienes 30 minutos, empezaría con unos minutos de movilidad para soltar el cuerpo y entrar en calor. El ejercicio mejora el estado de ánimo, la independencia y ayuda en varias tareas cotidianas de la vida diaria”, mencionó el experto en ejercicio sobre la cantidad de tiempo que se le debe ofrecer a esta rutina.

¿Cómo se debe hacer la rutina de 30 minutos de ejercicio al día?

La intención es tocar las tres partes principales de una rutina en una misma sesión; es decir, el cardio, el estiramiento y los ejercicios de fuerza; es decir, aquellos que involucren levantamientos de pesas. En esencia, el experto considera que se le debe dar más importancia a este último apartado.

Del mismo modo, Lucas Sabadini menciona que otra opción eficaz para el cuerpo es alternar los días de entrenamiento con tres días de fuerza y dos de cardio a un ritmo aceptable. En ese sentido, debes tener en cuenta que, así como una buena rutina, también es imprescindible una dieta alimenticia entregada por un amante de la salud.