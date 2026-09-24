María Casas, farmacéutica: “Hacer abdominales no sirve para perder la grasa de la barriga”

Hacer abdominales todos los días parece una solución lógica para reducir la barriga. Si el ejercicio se concentra en esa zona, ¿por qué la grasa no desaparece? La farmacéutica María Casas advirtió que este hábito, por sí solo, no produce el resultado que muchas personas esperan.

“Hacer 200 repeticiones de abdominales todos los días no va a hacer que pierdas grasa abdominal”, explicó Casas en un video de YouTube recogido por The Objective. La razón está en la diferencia entre fortalecer un músculo y reducir la grasa corporal.

¿Por qué los abdominales no eliminan la grasa de la barriga?

Al hacer abdominales trabajan los músculos de esa región, pero el ejercicio no obliga al cuerpo a utilizar únicamente la grasa que se encuentra encima de ellos. Por eso, repetir el movimiento muchas veces no garantiza una cintura más pequeña.

Hacer abdominales no quita la grasa abdominal

Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research puso a prueba esta idea con 24 adultos sedentarios. Parte de los participantes realizó siete ejercicios abdominales, cinco días a la semana, durante seis semanas. Al finalizar, no se observaron reducciones significativas en la grasa abdominal ni en la circunferencia de la cintura frente al grupo de control.

El estudio fue pequeño y tuvo una duración limitada. Su resultado permite entender por qué entrenar exclusivamente el abdomen no es una estrategia suficiente para perder grasa en esa zona.

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¿Qué ayuda a reducir la grasa abdominal?

La recomendación de Casas apunta a modificar la composición corporal mediante un déficit calórico y entrenamiento de fuerza. Un déficit significa consumir menos energía de la que el cuerpo gasta a lo largo del tiempo; no exige hacer una dieta extrema ni eliminar por completo un grupo de alimentos.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos aconseja elegir un plan alimentario saludable que se pueda mantener y realizar actividad física con regularidad. También recomienda incluir frutas, verduras, cereales integrales y distintas fuentes de proteína. La pérdida de grasa no puede dirigirse a una parte concreta del cuerpo mediante un ejercicio aislado.

El entrenamiento de fuerza mejora la movilidad

Cuántos días conviene entrenar fuerza?

Como referencia general, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los adultos realizar ejercicios que fortalezcan los principales grupos musculares al menos dos días por semana. Además, aconseja acumular 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, como caminar a paso ligero, o 75 minutos de actividad intensa.

Estas cifras son una guía de actividad física para la salud, no una promesa de perder grasa abdominal en un plazo determinado. El mensaje de Casas es más sencillo: los abdominales pueden fortalecer el cuerpo, pero reducir la grasa de la barriga requiere mirar el conjunto de la alimentación y el movimiento diario.