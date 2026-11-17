El ejercicio se ha convertido en uno de los métodos más seguidos y utilizados por una parte de la sociedad mexicana, la cual entiende que para tener un cuerpo saludable necesita de la activación física junto a una buena dieta alimenticia para que los músculos sobresalgan sobre la grasa corporal.

En ese sentido, un experto en la materia como lo es Vasil Shimboff reveló que el ejercicio conocido como las rotaciones espartanas le ha traído muchos beneficios a su cuerpo. Ante esta situación, no está de más conocer todos los detalles respecto a esta rutina y qué ventajas tiene en el organismo.

¿Qué son las rotaciones espartanas, ejercicio preferido de Vasil Shumboff?

De acuerdo con Vasil Shimboff, este ejercicio combina una postura con los pies separados, así como una bisagra de cadera y el levantamiento cruzado alterno mientras se suma una secuencia contínua de mancuernas, lo cual permite que muchas partes del cuerpo se trabajen a la vez.

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Básicamente, se trata de levantar dos pesas utilizando la mano contraria para posteriormente, dejarlas en su lugar y repetir el ejercicio. El experto en la materia sostiene que dicho movimiento se inspira en una antiguo movimiento romano, por lo que su respaldo histórico tiene que ver con esta cultura.

¿Cuáles son las ventajas de las rotaciones espartanas?

Este ejercicio comprende cuatro acciones: La primera es levantar la mancuerna, la segunda es levantar la otra, la tercera es colocar la primera y la cuarta es terminar con la segunda, teniendo como objetivo encadenar estas rotaciones no solo con velocidad, sino con el ritmo en el que las transiciones no sean apresuradas.

“Este movimiento en particular ha sido uno de los factores que más han contribuido al desarrollo de mi acondicionamiento físico, mi ritmo, la coordinación, la resistencia y mi capacidad atlética en general”, sostiene Shimboff en declaraciones recogidas por el portal Menshealth.