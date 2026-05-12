Florentino Pérez convoca a reeleciones en el Real Madrid: ''Me tendrán que echar a tiros’’

Día diferente en el entorno del Real Madrid, Florentino Pérez apareció en rueda de prensa tras años de no hacerlo en solitario. El club merengue informó sobre la conferencia este mismo día y el mandamás subió al estrado para dejar en claro varios temas. El Presidente del equipo habló de todo un poco, sin embargo, resaltó el tema de unas nuevas elecciones en la entidad y dejó en claro que está en perfecto estado de salud para seguir al frente del equipo más ganador de todo España.

Florentino Pérez no tuvo tapujos y fue contundente desde el inicio: "Me tendrán que echar a tiros. Tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Nos tenemos que defender aunque parte de que los socios son muy inteligentes. Algunos se dejan llevar por la pasión de que jugamos mal.

Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del Real Madrid fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes. En el Real Madrid no hay un solo dueño, son los 100.000 socios que pertenecemos y formamos el Real Madrid", reiteró el directivo dejando en claro su postura.

Tema de salud

Por otro lado, el directivo español dejó en claro que no sufre ningún tipo de cáncer tras una serie de rumores que lo declaraban enfermo:

"Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que es líder mundial en infraestructuras y factura 50 mil millones al año, y mi salud es perfecta. Si yo tuviera un cáncer tendría que entrar a un centro oncológico, que me miraran. Han decidido que estoy cansado, me acaban de pasar antes de entrar aquí, y no le conozco a este señor. Me levanto por la mañana temprano y me acuesto el último, trabajo como un animal", finalizó.

Cabe recordar que, Florentino Pérez lleva desde 2009 como Presidente del Real Madrid, sin embargo, tuvo una primera etapa del 2000 al 2006 antes de su renuncia.