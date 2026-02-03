Forge FC VS Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de la Concachampions 2026; marcador online

Comienza la Concachampions 2026, con la primera ronda en la que se medirán el equipo del Forge FC canadiense que reciben a Tigres un equipo que desde ya, es considerado entre los favoritos para levantar el campeonato de esta temporada, aunque hay calidad y nivel de sobra en este torneo sobre todo por el crecimiento que ha habido especialmente en la MLS.

Este partido marca una nueva aventura para estos equipos, en el que los felinos quedaron en la última temporada en la etapa de Semifinales eliminados por Cruz Azul en tanto que el Forge no compite desde el 2022 cuando quedaron eliminados en Octavos de Final cepillados curiosamente también por el equipo de Cruz Azul.

Fecha y horario del Forge vs Tigres

El enfrentamiento se celebrará en Hamilton, Ontario, Canadá, región que actualmente tiene temperaturas bajo cero, por lo que el partido podría rondar entre los -8 o -10 grados de acuerdo al clima actual y el pronóstico, por lo que será interesante observar a los de Pizarro en un clima de ese tipo.

Fecha: Martes 3 de febrero 2026

Hora: 6:00 pm

Estadio: Tim Hortons Field



¿Dónde ver en vivo el Forge vs Tigres de hoy martes 3 de febrero de 2026?

El encuentro se podrá ver en diferentes plataformas y seguir EN VIVO con todo lo sucedido en el minuto a minuto, a través de aztecadeportes.com.

¿Cuál es el clima para este partido?

El clima para este partido será muy inusual, pues está previsto un clima bajo cero, vientos y una sensación nublada que hará del partido interesante para Tigres.



Clima: -8 o -10

Prob. de precipitaciones: 10%

Humedad: 80%

Viento: a 16 km/h

Alineación del Forge vs Tigres del martes 3 de febrero de 2026

La alineación oficial del FORGE

La alineación de Tigres para el juego de la jornada 1 de la Concachampions

Lista la alineación que debutará esta noche en @TheChampions. ¡Vamos equipo! pic.twitter.com/AnOlL1229K — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 3, 2026

🚌👋🏼 ¡Llegó La U de Nuevo León, llegaron los Tigres de México! pic.twitter.com/hSAlirjSYY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 3, 2026