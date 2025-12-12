Toluca y la fórmula para convertirse en un equipo de época

Toluca buscará nuevamente la gloria este domingo cuando reciba a Tigres en el Estadio Nemesio Diez. El conjunto de los Diablos Rojos sabe que deberá sacar su mejor faceta ante su afición para convertirse en los nuevos bicampeones en la historia del balompié azteca.

Te puede interesar: ¡Aficionados se ilusionan! La razón por la que Toluca tiene ventaja para la final de vuelta del Apertura 2025

Una de las razones por las que los jugadores confían en que pueden superar a Tigres es que han aprendido a sufrir en las adversidades y plantarse a cualquier equipo en todo tipo de escenario.

“El equipo se acostumbró a jugar finales. Me siento tan representado por este grupo de jugadores. Solo debo darles las herramientas. Y ser valientes. Todavía no está perfecto, pero si se culmina el domingo, ni en los sueños. Nos faltó la Leagues Cup. Fue lo único que nos faltó en ese sentido. Hoy estamos en gran condición y hacemos el recuento de un gran año y lo único que queremos es coronarlo", dijo el estratega de Toluca.

RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Paulinho, la clave del Toluca

Uno de los jugadores que necesitará el equipo en casa para ganar será Paulinho, el delantero choricero sabe marcar la diferencia ante su afición.

"Estar a la par de ellos, hay que ganar muchos títulos (Cardozo y Gignac). Ellos tienen muchos y han hecho mucho por el futbol mexicano, yo todavía no. El tiempo que me sienta bien y el club me quiera. Estoy muy motivado, con ganas de ganar y no es tema el seguir o no acá. No sé si sea el empujón final. Portugal tiene buenos jugadores que ganan mucho y tiene la cultura de ganar. Si hago bien mi trabajo, luego será decisión de él y ojalá sea una buena decisión para mí", sentenció el portugués.

Finalmente, Marcel Ruiz se animó a hablar sobre el gran presente que tiene con los Diablos.

“No imaginé que fuera un año tan bueno en lo personal como en lo grupal. Ha sido el año más exitoso en mi vida, me he desarrollado mucho como persona y futbolista y qué mejor que acabarlo así", afirmó el jugador mexicano.

Te puede interesar: Toluca vs Tigres: El equipo que ganará y será CAMPEÓN del Apertura 2025 según la IA