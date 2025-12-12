¡Aficionados se ilusionan! La razón por la que Toluca tiene ventaja para la final de vuelta del Apertura 2025

Tigres de la UANL se impuso 1-0 ante Deportivo Toluca en el Estadio Universitario y se puede decir que Guido Pizarro le ganó el duelo táctico a Antonio Mohamed . Sin embargo, los Diablos Rojos tienen muchas cosas a las cuales aferrarse de cara a la revancha de este domingo en el Estadio Nemesio Diez. Se podría decir que tiene una ventaja para este Apertura 2025.

A pesar de que Pizarro logró algo único ante el ‘Turco’ Mohamed , los Diablos Rojos tienen una ventaja enorme en la historia de los duelos decisivos de la Liga BBVA MX. Resulta que Toluca es el segundo equipo que más finales ganadas tiene como local, con un historial de 7 victorias en su estadio, oficiando como equipo dueño de casa.

Según el sitio especializado en estadísticas, Goles y Cifras MX, Toluca es el segundo equipo con más Finales (7) en Liga MX ganadas como local. Los números dejan muy bien parado a los escarlatas de cara al partido de vuelta ante los felinos de este domingo a las 19:00 horas (CDMX).

Las 7 finales que Toluca ganó jugando como local

Verano 1998: Necaxa 2-1 Toluca (ida). Toluca 5-2 Necaxa (vuelta)

Necaxa 2-1 Toluca (ida). Toluca 5-2 Necaxa (vuelta) Verano 1999: Atlas 3-3 Toluca (ida). Toluca 2-2 Atlas (vuelta)

Atlas 3-3 Toluca (ida). Toluca 2-2 Atlas (vuelta) Verano 2000: Santos 0-2 Toluca (ida). Toluca 5-1 Santos (vuelta)

Santos 0-2 Toluca (ida). Toluca 5-1 Santos (vuelta) Apertura 2002: Morelia 1-0 Toluca (ida). Toluca 4-1 Morelia (vuelta)

Morelia 1-0 Toluca (ida). Toluca 4-1 Morelia (vuelta) Apertura 2008: Cruz Azul 0-2 Toluca (ida). Toluca 0-2 Cruz Azul (vuelta)

Cruz Azul 0-2 Toluca (ida). Toluca 0-2 Cruz Azul (vuelta) Bicentenario 2010: Santos 2-2 Toluca (ida). Toluca (4)0-0(3) Santos (vuelta)

Santos 2-2 Toluca (ida). Toluca (4)0-0(3) Santos (vuelta) Clausura 2025: América 0-0 Toluca (ida). Toluca 2-0 América (vuelta)

Toluca Campeón del Bicentenario 2010

El ‘Turco’ Mohamed, otra de las esperanzas de Toluca

Así como definir de local es una esperanza para el público de Toluca, tener al ‘Turco’ Mohamed como director técnico también parece ser una motivación, puesto que tiene muchos títulos en el futbol mexicano. Son los siguientes:

Xolos de Tijuana: Liga MX Apertura 2012

América: Liga MX Apertura 2014

Rayados de Monterrey: Liga MX Apertura 2019; Copa MX Apertura 2017 y 2019-20

Toluca: Liga MX Clausura 2025 y Campeón de Campeones 2025

De todos modos, no hay que olvidar que Tigres tiene una ventaja de un gol de cara a la revancha. El Estadio Nemesio Diez, la Bombonera, estará colmado esperando que Toluca revierta la serie y sume otro título, el octavo definiendo como local.

