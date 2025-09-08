FOTOS: Gonzalo Piovi celebra cumpleaños de su hija con temática de Cruz Azul; así lo felicitaron en redes

Después de varias semanas en donde su permanencia en la Liga BBVA MX se comprometió tras el interés mostrado por el Inter Miami de la MLS, la realidad es que Gonzalo Piovi está más feliz que nunca en Cruz Azul . Al menos eso se pudo demostrar en la última fiesta temática de su familia.

cruz azul

Para poner un poco de contexto, vale decir que Gonzalo Piovi es uno de los defensas y, por ende, eje central del proyecto del Cruz Azul de Nicolás Larcamón, por lo que su permanencia para este torneo ha dejado estragos positivos en los deseos del club por buscar un nuevo título nacional.

¿Cuántos años tiene y en qué equipos ha jugado Gonzalo Piovi?

Nacido el 8 de septiembre de 1994 en Morón Argentina, Gonzalo Piovi es un zaguero central argentino que hoy está cumpliendo 31 años de edad y que, previo a su paso por la Máquina de Cruz Azul, tuvo la oportunidad de defender los colores de instituciones como Argentinos Jrs, Racing, Gimnasia y Esgrima, Defensa y Justicia, y Colón.

¿Gonzalo Piovi estuvo cerca de salir de Cruz Azul?

Uno de los movimientos más importantes que no se concretó en este mercado fue la llegada de Gonzalo Piovi a la MLS. Se hablaba, incluso, que Lionel Messi se contactó con él para convencerlo de llegar al Inter Miami; no obstante, el esquema de pagos que planteó el club estadounidense no fue el esperado por el conjunto celeste, quien decidió declinar la oferta.

¡¡CELESTE DESDE PEQUEÑITA!! 🤩🔵



Gonzalo Piovi y su esposa Carolina celebrando el cumpleaños de su pequeña Jazmin con una fiesta con temática de Cruz Azul. Claramente Blue y Cruzazulito hicieron acto de presencia en el eventazo del año.



AZULES DE CORAZON. 🥹💙 pic.twitter.com/UUno5sWxpP — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) September 8, 2025

¿El argentino celebró una fiesta de cumpleaños con temática de Cruz Azul?

Fue a través de distintas plataformas sociales que se revelaron fotos de la fiesta de cumpleaños de la hija de Gonzalo Piovi, misma que sobresalió por contar con una temática de Cruz Azul. Aquí, se pudo apreciar a las dos mascotas del conjunto capitalino, así como referencias claras a la escuadra celeste.

Se sabe que el evento contó con la presencia de botargas, piñatas, vasos, platos y todo referente a Cruz Azul. Dicha situación no pasó desapercibida por la comunidad cementera, la cual agradeció a Gonzalo Piovi por demostrar el cariño que tiene por el club luego del interés que el Inter Miami mostró por él.