Fracasó en Cruz Azul, se fue por la puerta de atrás y ahora brilla en la Copa Libertadores

Michael Estrada pasó de una etapa con poca producción ofensiva en Cruz Azul a convertirse en uno de los protagonistas de Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Copa Libertadores 2026. El atacante ecuatoriano marcó tres goles en el torneo continental, ya que su equipo fue eliminado por Palmeiras, que puede ser el rival de Toluca en la Copa Intercontinental.

El ecuatoriano marcó un doblete en los minutos finales frente a Palmeiras, que le permitió al conjunto de Quito definir los cuartos de final desde los 11 pasos. Aunque su equipo quedó eliminado, la actuación representó uno de los momentos más destacados de su trayectoria internacional, como así lo expresó Enner Valencia, quien dijo que nunca había vivido algo así, ni siquiera en Pachuca.

El atacante ecuatoriano marcó tres goles en el torneo continental.|@maykel_estrada7

El paso de Estrada por Cruz Azul

El delantero llegó a Cruz Azul en agosto de 2022, cedido por Toluca, después de perder protagonismo con el DC United de la MLS. Su incorporación coincidió con el proceso de la selección ecuatoriana para el Mundial de Qatar 2022, por lo que necesitaba sumar minutos para mantenerse en la competencia por un lugar.

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Durante el Apertura 2022, el atacante disputó 11 partidos, 6 de ellos como titular, y registró 3 goles y una asistencia. Su rendimiento cayó durante el Clausura 2023. En ese torneo participó en 13 encuentros, 6 desde el inicio, pero no anotó ni dio asistencias. En total, acumuló 24 juegos oficiales con La Máquina, 3 anotaciones y un pase para gol en poco más de 957 minutos.

Cruz Azul anunció su salida el 10 de mayo de 2023, mediante un mensaje de despedida en redes sociales, ya que el préstamo venció y el conjunto no hizo válida la opción de compra.

De Cruz Azul a Ecuador

Después de dejar México, Estrada llegó al CSKA Sofía de Bulgaria en julio de 2023, mediante una cesión por una temporada. Sin embargo, su etapa en el futbol europeo terminó antes de lo previsto, pues dejó el club a mediados de febrero de 2024. Poco después, el 16 de febrero, Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció su incorporación con un contrato por tres temporadas, lo que marcó su regreso al futbol ecuatoriano.