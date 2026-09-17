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Fútbol

OFICIAL: Toluca conoce a su rival en la Copa Intercontinental 2026

El Toluca calificó a la Copa Intercontinental tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf

Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Atlas
Alexis Vega celebrates his goal 1-0 of Toluca during the 8th round match between Toluca vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on September 12, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Escrito por: Francisco Fernández

Este jueves 17 de septiembre se reveló la llave de la Copa Intercontinental 2026 en la que participará el Deportivo Toluca en su condición de campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y en donde aun tendrá que esperar para conocer a su rival en el Derbi de las Américas.

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El rival al que se enfrentará Toluca en la Copa Intercontinental 2026

El Toluca se medirá ante el campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol en el Derbi de las Américas que se disputará en diciembre con fecha exacta y sede aun por confirmar.

De ganar su partido, los Diablos Rojos se clasificarían para la FIFA Challenger Cup en donde enfrentarán al ganador del duelo ente el Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica y el Al Ahli de Arabia Saudita.

Posteriormente, el ganador de este encuentro disputará la Copa Intercontinental de la FIFA ante el Paris Saint Germain (PSG) en su condición de campeón de la UEFA Champions League 2026.

De los equipos participantes, solo resta conocer al representante del Sudamérica que se definirá el sábado 28 de noviembre en la cancha del mítico Estadio Centenario de Montevideo. El torneo actualmente se encuentra en su estancia de Cuartos de Final.

Cabe señalar que la disputa de la Copa Intercontinental comenzó desde el pasado 26 de agosto cuando se disputó el encuentro entre el Al Ahli y el Auckand FC, representante de Oceanía, que se llevaron los asiáticos por 1-0.

En caso de que el Toluca continúe su camino en la Copa Intercontinental y llegue hasta la Final de la Liga BBVA MX, el partido para definir al campeón del Apertura 2026 tendría que postergarse hasta la última semana de diciembre.

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