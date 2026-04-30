América tiene a sus primeros 3 refuerzos para el Apertura 2026

El conjunto del América se mantiene peleando por el titulo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y en cuanto acabe el torneo, la directiva ya tendrá a tres refuerzos para el Apertura 2026.

Como parte de Día del Niño, nuestras pequeñas Águilas tuvieron una platica exclusiva con Sebastián Cáceres y Alexis Gutiérrez. 😁✨ Gracias por su participación en nuestra dinámica, son lo máximo. 🦅 ¡Qué grandes preguntas hicieron! 💙💛 pic.twitter.com/R8dcCMneuf — Club América (@ClubAmerica) April 30, 2026

Por el momento, la directiva azulcrema se mantiene con un perfil bajo respecto a la preparación del equipo para el Apertura 2026 pero ya hay tres jugadores que regresan al club acabando el actual torneo con los que André Jardine tendrá que decidir si los mantiene en el equipo.

Los refuerzos del América para el Apertura 2026

Los jugadores que regresan al América son Cristian “Chicote” Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano, los tres jugadores se encuentran de prestamo con el conjunto de Necaxa, pero al finalizar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tendrán que reportar con el club de Coapa.

En el caso de “Chicote” Calderón, el lateral izquierdo de 28 años ha tenido minutos clave con el Necaxa por lo que el club podría buscar la posibilidad de negociar con el América para poder ficharlo pues solo le queda seis meses de contrato con el equipo de Coapa. Por lo que si no lo renuevan o lo venden, el jugador saldría gratis del equipo.

Por otra parte, Emilio Lara, lateral derecho de 23 años es un joven canterano que no ha tenido tantos minutos por lo que Jardine tendrá que evaluar su nivel en su regreso al equipo.

Un caso similar al de Franco Rossano que a sus 20 años ha logrado tener minutos en el primer equipo y regresa al América con mayor experiencia que le puede servir al club en el torneo y para sumar minutos en los juveniles.