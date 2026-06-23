Fue anunciado en enero, no se entendió con el Turco y se marcha a Brasil

El último bicampeón del futbol mexicano sigue en el armado de sus piezas tras un semestre que terminó en lo más alto consiguiendo su tercera Concachampions. Pero el calendario avanza y se requiere de una plantilla vasta para pelear por el trofeo de nueva cuenta. Ante eso, el Turco Mohamed y Toluca confirmaron una baja que causa extrañeza por lo corta que resultó la relación entre club y jugador.

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¿Por qué Turco y Franco Rossi no se entendieron?

El uruguayo llegó a México con un equipo que en ese momento era bicampeón y que como ya se comentó… finalizó como monarca de la zona de Caribe, Centro y Norteamérica. Sin embargo, tuvo muy pocas participaciones y de manera sorpresiva, se anunció su salida del club rumbo al balompié brasileño. La información dicta que llegará para reforzar al Chapecoense del Brasileirao.

No hay versiones sobre el por qué de una interrupción de proceso tan abrupta, pero Franco Rossi solamente tuvo 406 minutos entre Copa de Campeones de la Concacaf y Liga BBVA MX. En ese sentido, parece que de mutuo acuerdo aceptaron una cesión para el equipo que se encuentra en el último sitio de la liga brasileña.

Entonces, parece que el sudamericano de 23 años salió en búsqueda de minutos. Y es que firmó hasta 2028, por lo que Toluca y el Turco Mohamed le prestaron al club de Brasil. Con esto, se espera que el muchacho no pierda ritmo, pues iría como refuerzo para buscar salir del hoyo en el que se encuentran… donde realmente parecen condenados a bajar de nuevo a la Serie B.

¿Cuándo debuta el Toluca del Turco Mohamed en el Apertura 2026?

El cuadro choricero iniciará actividades en la liga local el próximo sábado 18 de julio cuando enfrente al Guadalajara en la fecha uno del Apertura 2026. Dado que el Turco y sus dirigidos terminaron su temporada recién el 30 de mayo al coronarse ante Tigres, parece que solamente tendrán un partido preparatorio en lo que resta de su pretemporada, a menos de que confirmen un rival posterior del Cancún FC el próximo 3 de julio.