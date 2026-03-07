¡ÚLTIMA HORA! El FUERTE mensaje de Zague a la directiva del América: “demuestren en la cancha”

Ests viernes 6 de marzo del 2026, Zague explotó en plena transmisión del juego de Mazatlán vs León al enterarse de los comentarios de la Directiva del América en la que aseguran que no estan de acuerdo con la opinión del máximo goleador del equipo que aseguró que los futbolistas no estaban dando el 100% en el terreno de juego.

La respuesta de Zague a Santiago Baños

El colaborador de TV Azteca Deportes explicó que deben de demostrar las cosas en el terreno de juego, porque a él no lo van a engañar. Destacó que en su momento felicitó a la directiva, al plantel, cuerpo técnico y futbolistas por los titulos pero ahorita no va a tomar una postura de ser americanista y no reconocer que pasan por un mal momento.

Por último, destacó que es americanista de corazón y que perder contra Juárez en tu propia cancha no es correcto.

"Nada más que lo demuestren en el terreno de juego y que me callen. No tengo ningún problema. Porque a mi no me van a engañar. Entonces, no hay ningún problema pero en el terreno de juego se habla.

Como se felicitó y reconoció el gran trabajo de la directiva, del plantel, del cuerpo técnico, de los futbolistas del tricampeonato. Ahorita, no me voy a envolver en la bandera del América, no voy a decir que está de maravilla".

Perder, con todo respeto, contra Juárez, en tu cancha. Que demuestren en el terreno de juego, que me callen el hocico. Yo soy americanista pero no de conveniencia, yo soy americanista de corazón"