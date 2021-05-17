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¡Las mejores FOTOS de las Semifinales de la Liga BBVA MX Femenil!
Tigres vs Monterrey y Chivas vs Atlas, las Semifinales de la Liga BBVA MX Femenil en el Guardianes 2021, para definir a los dos equipos finalistas del torneo.
Checa las mejores fotos de las Semifinales de la Liga BBVA MX Femenil en el Guardianes 2021, para definir a los dos equipos finalistas del torneo. Tigres vs Monterrey y Chivas vs Atlas.
Tigres vs Monterrey: Juego de vuelta de las Semifinales del Guardianes 2021.
Resultado: Tigres 4-1 Monterrey
Resultado Global: Tigres 6-3 Monterrey
Goles: Stephany Mayor 4', Belén De Jesús 16', Diana Evangelista 24', Nancy Antonio 50', Lizbeth Ovalle 55'.
Sexta final de Tigres, que buscará su cuarto título.
Chivas vs Atlas: Juego de vuelta de las Semifinales del Guardianes 2021.
Resultado: Chivas 2-1 Atlas
Resultado Global: Chivas 2-1 Atlas
Goles: Miriam Castillo 1', Alicia Cervantes 70' y Alison González 94'.
Segunda final para Chivas, que buscará su segundo campeonato.
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