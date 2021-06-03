Beatriz Espejel, esposa del español Koke ¡Conócela en FOTOS!

Conoce más de Beatriz Espejel, modelo e influencer española, esposa de Koke, jugador del Atlético de Madrid y la selección española. Checa sus mejores fotos de Instagram.

¡Ella es Beatriz Espejel!

Su nombre completo es Beatriz Espejel Jiménez.

Nació el 13 de junio de 1989.

Es originaria de Móstoles, España.

Es esposa de Jorge Resurrección Merodio, mejor conocido como Koke.

Koke es jugador y capitán del Atlético de Madrid.

El futbolista llegó al Atleti desde los 8 años y ahí ha hecho su carrera.

Debutó formalmente en 2009 y acumula casi 400 partidos.

Y es parte de la Selección de España desde 2013.

La pareja se conoció a través de amigos en común.

Actualmente están casados y tienen un hijo.

Beatriz está siempre presente en los partidos del Atleti.

Pero además es modelo e influencer y tiene sus propios negocios.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 125 mil seguidores.

Encuéntrala como beatrizespejel