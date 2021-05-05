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Champions League: La MILLONARIA inversión del Chelsea en el último año | FOTOS

Al inicio de la temporada 2020-2021, el Chelsea gastó más de 250 millones de euros en futbolistas, sumado a millonarias inversiones años anteriores. Ahora está en la final de la Champions League.

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