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Los momentos más memorables de la caída del Real Madrid
El Manchester City eliminó a los merengues y avanzó a los cuartos de final de la Champions
Manchester City | Raheem Sterling anotó el primer tanto
Real Madrid | Casemiro barre ante la conducción de Kevin de Bruyne
Manchester City | Kevin de Bruyne se dirige al tiro de esquina
Manchester City | Los ‘citizens’ celebran el gol de Gabriel Jesus
Real Madrid | Luka Modric dispara a portería
Real Madrid | Rodrygo conduce la pelota
Con la misma dosis que en el partido de ida, el Manchester City derrotó al Real Madrid de Zinedine Zidane.
Manchester City | Raheem Sterling anotó el primer tanto
Real Madrid | Casemiro barre ante la conducción de Kevin de Bruyne
Manchester City | Kevin de Bruyne se dirige al tiro de esquina
Manchester City | Los ‘citizens’ celebran el gol de Gabriel Jesus
Real Madrid | Luka Modric dispara a portería
Real Madrid | Rodrygo conduce la pelota