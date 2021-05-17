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¡CRACKS con los que Bélgica buscará la Eurocopa este año! | FOTOS
Bélgica dio a conocer una lista de 26 jugadores para la Eurocopa 2020. En esta galería te mostramos a sus jugadores más destacados, unos son cracks mundiales.
Conoce a los jugadores más destacados de la Selección de Bélgica con los que buscarán ganar la Eurocopa 2020 que no se realizó el año pasado.
1. Thibaut Courtois: Portero del Real Madrid
2. Jan Vertonghen: Defensa del Benfica
3. Toby Alderweireld: Defensa del Tottenham
4. Thomas Vermaelen: Defensa del Vissel Kobe de Japón
5. Thomas Meunier: Defensa del Borussia Dortmund
6. Leander Dendoncker: Defensa del Wolverhampton
7. Axel Witsel: Mediocampista del Borussia Dortmund
8. Yannick Carrasco: Mediocampista del Atlético de Madrid
9. Kevin De Bruyne: Mediocampista del Manchester City
10. Youri Tielemans: Mediocampista del Leicester City
11. Thorgan Hazard: Medicampista del Borussia Dortmund
12. Dries Mertens: Delantero del Napoli
13. Eden Hazard: Atacante del Real Madrid
14. Christian Benteke: Delantero del Crystal Palace
15. Romelu Lukaku: Delantero del Inter
16. Dennis Praet: Extremo del Leicester City
17. Michy Batshuayi: Delantero del Crystal Palace
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