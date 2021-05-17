¡CRACKS con los que Bélgica buscará la Eurocopa este año! | FOTOS

Conoce a los jugadores más destacados de la Selección de Bélgica con los que buscarán ganar la Eurocopa 2020 que no se realizó el año pasado.

1. Thibaut Courtois: Portero del Real Madrid

2. Jan Vertonghen: Defensa del Benfica

3. Toby Alderweireld: Defensa del Tottenham

4. Thomas Vermaelen: Defensa del Vissel Kobe de Japón

5. Thomas Meunier: Defensa del Borussia Dortmund

6. Leander Dendoncker: Defensa del Wolverhampton

7. Axel Witsel: Mediocampista del Borussia Dortmund

8. Yannick Carrasco: Mediocampista del Atlético de Madrid

9. Kevin De Bruyne: Mediocampista del Manchester City

10. Youri Tielemans: Mediocampista del Leicester City

11. Thorgan Hazard: Medicampista del Borussia Dortmund

12. Dries Mertens: Delantero del Napoli

13. Eden Hazard: Atacante del Real Madrid

14. Christian Benteke: Delantero del Crystal Palace

15. Romelu Lukaku: Delantero del Inter

16. Dennis Praet: Extremo del Leicester City

17. Michy Batshuayi: Delantero del Crystal Palace

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